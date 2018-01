Baleares prohibirá la venta de cápsulas de café de un solo uso no reciclables

Baleares prohibirá, a partir de enero de 2020, la venta de cápsulas de café de un solo uso no reciclables. Una medida, registrada en el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados de las Islas Baleares, que también vetará la venta de toallitas, pajitas de plástico o bastoncillos de orejas no reciclables en favor de la conservación del medio ambiente.

Por lo tanto, a partir de esta fecha, todos estos productos deberán estar hechos con materiales compostables. Mientras tanto, aquellas empresas que comercialicen productos creados a partir de materiales no reciclables y quieran vender en las Islas Baleares deberán demostrar al Govern que siguen un proceso de recogida y reciclaje una vez utilizadas.

Sanciones para las empresas que inclumplan la medida

En declaraciones a Última Hora, el director general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, Sebastià Sansó, aseguraba que esta medida, que tiene como objetivo principal "hacer cumplir la pirámide de la buena gestión de residuos", se centra en primer lugar en la prevención de residuos y de su reutilización.

De hecho, aclara que la ley no especifica a las empresas comercializadoras las medidas que deben adoptar, sino que les ofrecerá diferentes opciones. Por otro lado, el Govern ha anunciado que se vigilará a aquellas empresas que trabajen con materiales no reciclables y que fijará sanciones en caso de que el proceso no se cumpla.

Las cápsulas de plástico y aluminio, las más frecuentes

En la actualidad, las cápsulas de café se comercializan con material plástico o de aluminio y ambas no son reciclables. A pesar de que ya existen alternativas con materiales compostables en el mercado, a día de hoy cápsulas de café de un solo uso no reciclables son mayoría. Por lo tanto, las empresas deberán modificar sus materiales si quieren vender en las Islas Baleares o demostrar que siguen un proceso de recogida y reciclaje una vez utilizadas.

"Es una urgencia ambiental y nos debemos avanzar a la normativa europea, porque tarde o temprano habrá que actuar en este sentido", explica Sansó. Una medida pionera en España que será adaptada a otras comunidades autónomas como Navarra, donde se prohibirán las vajillas de plástico de un solo uso.