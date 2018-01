Si la semana pasada hablábamos de los ‘falsos amigos’ en el caso del inglés y el francés, hoy vamos a dedicar este espacio al mismo concepto pero en el caso del alemán, el italiano y el portugués. Nuestro profesor de Lengua, Alfredo Tarazaga, pone ejemplos bien curiosos: un ‘burro’ italiano no es un ‘burro’ español, sino una ‘mantequilla’, mientras que un ‘autista’ en Roma es un ‘conductor’ y el ‘calcio’ no es sino el ‘fútbol’.

En el caso del alemán nos encontramos más falsos amigos, como ‘alt’, que es ‘viejo’ y no ‘alto’, mientras que ‘bar’ no es un lugar donde tomar unas cañas, sino un adjetivo, ‘efectivo’. También tenemos ejemplos como ‘aber’, que no es el verbo mal escrito sino ‘pero’, o ‘gatte’, que en realidad es ‘cónyuge’.

En portugués aparecen fenómenos similares como ‘latir’, que significa ‘ladrar’, o ‘borracha’, que significa ‘goma’. Pero el más curioso, sin duda, es el juego a cuatro que supone que ‘anho’ no se ‘año’ sino ‘cordero’ pero ‘ano’ no sea ‘ano’ sino ‘año’.