Máis de 200 actividades para vivir a experiencia Xantar 2018

Entre o 31 de xaneiro e o 4 de febreiro, o Salón Internacional de Turismo Gastronómico ofrecélle ao visitante máis de 200 actividades para “vivir a experiencia Xantar” dende unha perspectiva saudable e sostible. Expourense convértese no epicentro da enogastronomía e o turismo reunindo a 273 expositores e con 12 países representados (España, Portugal, Panamá, Costa Rica, México, Ecuador, Paraguai, Francia, Perú, Cuba, A Arxentina e Estados Unidos). Por quinto ano consecutivo, Xantar volver ser a única feira internacional de turismo gastronómico de España.

XANTAR SON 200 EXPERIENCIAS

O programa de actividades de Xantar 2018 inclúe conferencias de expertos como exhibicións de cociña en directo, ademais de catas comentadas e degustacións incluídas no “XIII Encontro Internacional sobre Gastronomía Sostible e Saudable”. En total, unha media de 4 actividades por cada hora de celebración do salón.

Os showcookings, máis de 50, contarán coa participación de prestixiosos chefs de 6 países. Neste programa destacan os organizados pola Consellería do Medio Rural e a de Mar que teñen o obxectivo de poñer en valor os produtos de calidade de Galicia amparados con Denominación de Orixe, Indicación Xeográfica Protexida ou con selos de garantía como “PescadeRías, de onde se non?” ou as conservas de peixe e marisco de ANFACO-CECOPESCA. Participarán chefs galegos como Javier Rodríguez “Taky”, Flavio Morganti, Alberto Lareo, José Mallón ou Emma Pinal, entre moitos outros. Ademais, participarán importantes chefs de Portugal, Costa Rica, do Club gastronómico de Panamá, México e Estados Unidos. Nesta edición hai que engadir ademais a cociñeiros mediáticos como Nathan, semifinalista de Masterchef 5.

Para dar cabida a este amplo programa de actividades, Xantar contará con tres aulas gastronómicas, unha de Cata e un Túnel do Viño. Este último conta co apoio dos cinco consellos reguladores de viño de Galicia (ademais da Consellería de Medio Rural) e presentará máis de 115 referencias da comunidade prestando especial atención aos viños gañadores nas catas oficiais de Galicia. Vencellado a este sector destaca tamén os cursos sobre “defectos do viño” que impartirá a Estación Vitivinícola e Enolóxica de Galicia, EVEGA.

O programa de showcookings complétase con actividades paralelas como o V Encontro de Bloggers Gastronómicos e Turísticos no que participan máis de 20 blogueiros de Galicia, Madrid e Portugal ou o XIV Encontro Internacional de Confrarías que reunirá a 42 entidades de 5 países.

Xantar 2018 contará tamén cun amplo programa de actos especiais como a Noite do Deporte, a Panameña, a do Comercio ou a Noite de Bailes Latinos. Todos os días ás 12.30h. haberá un acto oficial no que se celebra o día adicado a distintos destinos e entidades estreitamente vencellados co salón. A inauguración oficial será o mércores 31 de xaneiro e correrá a cargo do vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

XANTAR É PORTUGAL, PAÍS CONVIDADO

Xantar 2018 contará con Portugal como gran protagonista que presentará o mellor da súa gastronomía a través de catro restaurantes (Braga, Ponte de Lima, Vila Real e Azores) e de numerosos showcookings, catas comentadas e degustacións, ademais de actuacións musicais e folclore. Destaca a masiva presenza de expositores procedentes da rexión de Porto e Norte. Nesta edición promocionarase internacionalmente a Eurorrexión Galicia- Norte de Portugal como un destino único cunha oferta enogastronómica de calidade.

XANTAR SON NOVIDADES

En la 19ª edición de Xantar participan 15 restaurantes procedentes de Galicia, Castela e León e de varias rexións turísticas de Portugal, ademais de Panamá, que repite experiencia logo de ter participado como convidado na anterior edición. En total, ofrécense 20 menús con prezos comprendidos entre os 14 e os 30 euros, baseados en produtos autóctonos e de calidade, xa que a meirande parte deles inclúen alimentos amparados por unha Denominación de Orixe ou Indicación Xeográfica Protexida.

Entre as novidades destaca o restaurante temático de Azores, que ofrecerá un menú que representa a última cena do Titanic, servida o 14 de abril de 1912. Tamén destaca el menú de BOAGA, composto por pratos elaborados con todas as razas autóctonas de Galicia. Por outro lado, a cidade Ourense exercerá de anfitriona con dous restaurantes que reflicten o bo momento que atravesa a oferta hostaleira na capital termal. Un deses restaurantes ofrece un menú novidoso elaborado coas augas termais da cidade e o outro presenta aos pinchos gañadores do concurso Sabores de Ourense 2017. Outra das novidades será a participación da Deputación de Zamora por primeira vez cun restaurante. Castela e León terá ademais outro restaurante representando á comunidade autónoma.

O menú 100% ourensán do INORDE, o Concello de Maceda, Vila de Cruces, Porto da Guarda e Ría de Pontevedra-Beluso completan a oferta en restauración desta edición.

XANTAR É UN PUNTO DE ENCONTRO PROFESIONAL

Co obxectivo de promocionar un destino a través da súa gastronomía e tendo en copnta os bos resultados obtidos na edición anterior, Xantar organiza o “II Workshop de Turismo Gastronómico” no que participarán 11 touroperadores especializados neste sector e procedentes de Galicia, Portugal, Madrid e Cataluña que operan no mercado nacional e internacional. Asistirán a presentación e manterán reunións B2B cos representantes dos distintos destinos gastronómicos presentes no salón.

XANTAR É TURISMO DE PROXIMIDADE

Xantar volveu poñer en marcha o paquete "Siente Galicia" que permite regalar unha experiencia enogastronómica na provincia. A contratación deste paquete inclúe aloxamento en réxime AD en hotel de 4 estrelas, a entrada ó salón, o almorzo ou cea nun dos seus restaurantes e a participación nas actividades. A reserva deste paquete farase dende a propia central de reservas www.sientegalicia.com.

Xantar creou tamén unha experiencia gastronómica orientada aos visitantes que poden achegarse a Ourense na liña Alta Velocidade, AVANT, dende A Coruña ou Santiago. Este paquete está dispoñible para o sábado 3 e domingo 4 de febreiro e inclúe a viaxe entre tren ida e volta, os traslados, visitas guiadas ás áreas termais e casco histórico de Ourense e almorzo no salón. Todo isto a partir de 55 euros.

#XANTARESTI

As novidades do salón poden seguirse a través da súa nova web www.xantar.org oou dos seus perfís en redes sociais www.facebook.com/Xantar; en twitter con @XANTAREXPO ou de Instagram a través de @xantaroficial.