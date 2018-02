7 utensilios de cocina que no conocías pero que ahora necesitarás iremediablemente

A la hora de cocinar además de los utensilios más habituales como puede ser una cazuela o un cuchillo, a veces necesitamos aparatos específicos que nos ayuden a resolver una tarea concreta. Si esas necesidades le sumamos que ahora, a través de internet, podemos comprar casi cualquier cosa que necesitemos, los cocinillas más curiosos tienen ante sí un amplio abanico de oportunidades de hacerse con los utensilios de cocina más curiosos al mejor precio.

Para poner algunos ejemplos de lo que nos ofrece el mercado internacional hemos acudido al gigante chino del comercio electrónico que es AliExpres, por dos motivos, por sus precios económicos, y por su enorme catálogo. Hemos buceado en este portal y hemos encontrado algunas perlas que seguro les resultarán curiosas.

Pelagambas

En China han dado con la solución a la duda de sobre si las gambas se pelan con la mano o con el cuchillo y el tenedor, ya que por solo 81 céntimos podremos hacernos con un fantástico pelagambas, un aparatito con dos palas y un gatillo que introducimos entre la cáscara y la carne de la gamba y al pulsar el gatillo nos las separa limpiamente.

Escudo anti cortes

Otra herramienta interesante y que nos ayudará a perfeccionar el corte de las verduras y otros elementos sin temor a cortarnos los dedos es el escudo protector anticortes. Se trata de una plaquita de metal con varios anillos que nos colocamos a modo de escudo delante de los dedos de la mano con la que sujetamos la verdura, así podremos cortar con decisión y evitar el riesgo de rebanarnos un dedo. Más seguridad y cortes más precisos por sólo 63 céntimos

Separaclaras

¿otra tarea tediosa que se puede solucionar por menos de un euro? Separar las claras de las yemas de los huevos: con un separaclaras. ¿Cómo funciona? Pues se trata de un recipiente semiesférico con varias hendiduras que hacen que la clara al ser más líquida que la yema caiga a través de ellas y la yema permanece arriba. Además, para que sea más fácil usarla y recoger la clara, tiene un asa que se puede enganchar en el borde del vaso o taza que estemos usando y así tenemos las dos manos libres. Y por sólo 34 céntimos de euro.

Moldes para huevos fritos

Y siguiendo con herramientas para cocinar con huevos. Si está aburrido de los típicos huevos fritos con forma irregular y puntillas, en AliExpress tienen la solución para alegrarle este sencillo plato, un lote de moldes para darle forma a sus huevos y poder comer así un huevo frito con forma de estrella, o con forma de corazón o perfectamente redondo. Tan solo por 66 céntimos cada molde.

Corta sandwiches

Otro molde que seguro no sabía que necesitaba pero que después de que se lo expliquemos va a querer salir corriendo a comprarlo es el molde para cortar sándwiches. No se trata de un aburrido molde triangular si no que hay un amplio surtido de formas. Con solo un poco de presión y uno de esto moldes podremos tener nuestro bocadillo cortado en forma de piezas de un puzle, con forma de dinosaurios, o, el que más me gusta a mí, que es el de los dos delfines con un corazón. Y sólo por un 1 euro con 7 céntimos

Abre aguacates

Seguimos con una herramienta para sacarle el máximo partido a la fruta de moda, la que más gusta a los millennials, estamos hablando del aguacate. Y es que en AliExpress podemos encontrar un abridor/triturador de aguacates que una vez que lo usemos no sabremos vivir sin él. Este genial aparato consta de dos extremos, en uno tiene una cuchilla curvada para poder partir el aguacate en dos y sacarle el hueso y en el otro extremo tenemos una rejilla con varios filos en paralelo con los que podremos sacar la carne del aguacate para ponerlo en nuestra ensalada, en el guacamole, o donde queramos. Este invento revolucionario sólo cuesta 85 céntimos.

Posa estropajos

Y después de estar cocinando ¿qué toca? Pues toca limpiar los cacharros, pero al final siempre tenemos el dilema de dónde dejar el estropajo para que escurra pero que no nos ensucie lo que ya hemos limpiado. Aliexpres nos da la solución: una bandejita en forma de hoja que ponemos en el borde del fregadero y que gracias a que una de las puntas de la hoja está curvada hacía abajo saca el agua que gotea hacia afuera y lo vierte en el desagüe. Limpieza y orden por sólo 1.35 euros.

Este es sólo un vistazo a lo que podemos encontrar en internet para hacer de nuestra cocina un lugar mejor, pero hay todo un mundo por descubrir ahí fuera.