El PSOE dice que no hay caso

Definitivamente, el PSOE no toca el asunto de Fariza. El recién aprobado Reglamento Federal del PSOE ha permitido a la ejecutiva provincial una salida en la que no necesita desairar ni expulsar a su diputado provincial y alcalde de Fariza, Manuel Ramos, tras ser encausado por delito electoral, por fraude en el voto por correo en las municipales de 2015, y por el que será juzgado junto a otras 4 personas.

El PSOE dice expresamente que no debe dejar sus cargos de alcalde y diputado provincial, ni dejar se ser militante del PSOE. En un comunicado público, el PSOE alega que el caso de Manuel Ramos no está incluido en el nuevo articulado del Reglamento Federal, ya que este caso de delito electoral no está incluido en los casos de “corrupción, violencia de género, delitos de acoso o denigración, contra la indemnidad sexual, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves”.

Y concluyen que Manuel Ramos está “a disposición del partido, en una actuación ejemplar y coordinada que pretende no dañar la imagen del PSOE”.

En su condición de secretaria general del PP de Zamora, la presidenta de la Diputación María Teresa Martín Pozo considera que es una situación surrealista en la que el PSOE no aplica la misma vara de medir. Martín Pozo sostiene que el delito electoral, por el que la Fiscalía pide 6 meses de prisión para Manuel Ramos, es grave.

Por ello dice que el secretario provincial del PSOE, Antidio Fagúndez, debe tomar medidas, que los socialistas sí han reclamado para otros.

Con los precedentes anteriores de los diputados provinciales del PP José Ignacio Isidro y Ángel Prada, así como el diputado socialista Enerino Luis, la secretaria general del PP zamorano admite que tomar decisiones ante sus compañeros no es agradable, pero hay que aplicar medidas.