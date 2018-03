Metro anuncia un plan para retirar el amianto del 3-4% de sus trenes

El máximo responsable del Metro de Madrid ha comparecido este viernes en la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid – a petición de PSOE y Podemos- para dar cuenta sobre su actuación ante la presencia de amianto, sobre todo, tras la investigación penal que ha abierto la Fiscalía Provincial de Madrid por la inacción de Metro en materia de seguridad ante este material tóxico. La ausencia de protocolos de seguridad durante años fue la que provocó que un trabajador de Metro haya sufrido cáncer por su exposición al amianto - esa inseguridad derivó en una multa de 191.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo-.

Borja Carabante ha anunciado la puesta en marcha con "carácter inmediato" de un plan para retirar todo el amianto presente en los trenes del suburbano. “Ya hemos adjudicado el contrato para retirar el amianto de los primeros trenes, ahora mismo la empresa adjudicataria ha presentado su plan de trabajo ante el Instituto Regional de Salud en el Trabajo, en cuanto la inspección apruebe ese plan, procederemos a la retirada de forma inmediata”, ha añadido.

Metro quiere comenzar por una primera tanda, aunque la idea es retirar el amianto por completo de todos los trenes, en concreto, de entre el 3% y el 4% de los 2.400 vagones tienen piezas con este mineral tóxico, es decir, entre unos 72 y 96 convoyes afectados.

El consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, ha defendido que la presencia de amianto en las piezas de los vagones afectados es ínfima, "el porcentaje máximo" del peso del amianto en cada uno de los trenes afectados "es del 0,0009 %".

"En 14 años no hicieron nada contra el amianto"

Durante su comparecencia, Borja Carabante ha defendido su gestión en Metro. En los 14 meses que lleva al frente de la compañía pública ha creado un registro único para localizar las piezas de amianto en el suburbano, ya tienen un protocolo de actuación sobre cómo actuar si detectan un problema con este mineral tóxico, están formando a los trabajadores, y también, van a actualizar el mapa de las zonas con amianto en la red de metro.

Cada una de estas medidas se han puesto en marcha en el ultimo año, a pesar de que fue hace 14 años cuando Metro supo que tenía amianto en sus instalaciones. Carabante ha reconocido que desde 2003 Metro conocía este problema, pero no ha respondido por qué han tardado tantos años en reaccionar. No hay que olvidar que Borja Cabante ya formaba parte del Consejo de Administración de Metro desde 2011.

Ese ha sido uno de los principales reproches que han hecho desde la oposición. Por ejemplo, el diputado de Podemos, Alejandro Sánchez que le ha recordado "que hasta que no han tenido a un enfermo terminal delante de las narices no han hecho nada". A esa crítica también se ha sumado el socialista, Daniel Viondi, que ha preguntado: "¿Por qué han ocultado durante 14 años la presencia de amianto? ¿quién lo ha ocultado?". A esas preguntas se ha sumado otra del diputado de Ciudadanos, Juan Rubio: "¿Por qué han esperado a la multa de Inspección de Trabajo para hacer algo?". Pero no ha habido respuestas, el consejero delegado de Metro no ha despejado esas incógnitas.

Borja Carabante sí ha reconocido que en 2006 hubo una reunión del Comité de Prevención de Riesgos Laborales donde se volvió a hablar de la presencia de amianto en el Metro, "pero los delegados sindicales de prevención de riesgos laborales no volvieron a preguntar sobre esta cuestión hasta 2008", ha añadido.

El actual viceconsejero de Transportes "supo que había amianto"

El socialista, Daniel Viondi también ha denunciado que el actual viceconsejero de Transportes, Jesús Valverde Bocanegra fue la primera persona que supo que Metro tenía amianto porque tuvo conocimiento del informe que elebaron la Comisión Nacional de Seguridad del Trabajo, en 2003. "En ese año, Valverde Bocanegra era el director de Recursos Humanos de la compañía", ha apuntado.

Borja Carabante tampoco ha respondido quien autorizó la venta de trenes contaminados con amianto a Buenos Aires, ni ha aclarado si aquella venta se hizo conforme a la Ley, aunque, tal y como informó la Cadena SER, Metro se saltó la Ley española que prohibía comercializar con productos que tuviesen amianto. Carabante solo ha aclarado que él no formaba parte del Consejo de Administración que cerró aquella venta en 2011, llegó meses después.

Todos los chequeos han dado negativo

Actualmente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha confirmado el caso de un trabajador de Metro con cáncer por su exposición al amianto, hay un segundo caso en estudio del que el propio Carabante ha dicho que es "probable" se confirme, y hay un tercero aún en fase de investigación.

El propio responsable de Metro ha anunciado que tienen localizados a "56 trabajadores activos" que podrían haber estado expuestos a este material cancerígeno y otros 56 empleados pasivos "que ya no están en la compañía". Metro de Madrid ha realizado 342 revisiones médicos a sus empleados, "todos han dado negativos", ha avanzado Borja Carabante.