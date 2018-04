Carme Parra sobre una exprofesora de Montessori School: “Si tú estás de baja, estás de baja”

Visto para sentencia el juicio al que se ha enfrentado la responsable de Montessori School, Carme Parra, denunciada por una extrabajadora del centro que la acusa de acoso laboral. La sesión se ha celebrado en la mañana del jueves y de los testimonios de las partes ha quedado certificado que Carme Parra ejercía las funciones de responsable del centro, mientras estaba de baja en su puesto de funcionaria en un colegio de Castilla y León.

Aunque en el juicio no se ha hablado de las bajas laborales de Carme Parra, sino de las de la exprofesora que la ha denunciado. Parra se ha quejado en el juicio de que la profesora se fue un día a su casa enferma y no presentó después un justificante médico. "Si tu estás de baja, estás de baja", ha dicho literalmente.

Sobre el supuesto acoso laboral, la denunciante ha explicado que no podía tener un descanso con jornadas, a veces, de 9 horas seguidas. Que aunque ella era profesora, Carme Parra la obligaba a recoger un almacén. Que trabajaba con un frío continuo que le provocó varias infecciones de orina. Que fue obligada a recuperar horas del tiempo en el que estuvo enferma. Además ha contado que Carme Parra hacía algunos pagos a los profesores con dinero en mano que recibía de las familias apuntadas a los talleres extraescolares.



Carme Parra lo ha negado todo y ha insistido en que se cumplían las condiciones que establece el convenio del sector. Su abogada habla en todo caso de un desacuerdo laboral que tendría que haberse dirimido en el ámbito de la jurisdicción social, pero en ningún caso de coacciones o acoso. No se ha presentado ninguna prueba de ello, ha explicado en su alegato final. La jefa de estudios del centro ha declarado que el trato hacia la profesora era normal. Por su parte, una alumna en prácticas ha señalado que era vejatorio y que su compañera enfermó por las condiciones del centro.

Parra ha declarado que hubo quejas de padres con esta profesora y que fue despedida -cuando estaba de baja por una crisis de ansiedad- por no cumplimentar los documentos de seguimiento escolar de los niños y por hablar mal del colegio con familias del centro. Algunas de ellas lo abandonaron, se ha quejado.

La denunciante no ha acudido con abogado y no ha podido interrogar a Parra ni a los testigos que han presentado las partes. La propia jueza ha considerado innecesario el último testigo de la defensa, y la abogada de Carme Parra no se ha opuesto. Sólo la defensa ha podido hacer un alegato final.