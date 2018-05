La fecha de la auditoría del director de tesis de Romaní fue manipulada

La auditoría supuestamente realizada por el observatorio dirigido por Carlos Guillén, director de tesis del concejal del PP y presidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní, tuvo con pocas horas dos portadas y dos fechas de terminación. La primera portada, de septiembre de 2014, fecha aportada por el propio Guillén también en declaraciones a la SER, resulta una fecha ficticia. Porque la auditoría alude a estudios y hechos que ocurrieron después. La segunda, presentada horas después en rueda de prensa por el propio Romaní, era de marzo de 2015. Esa portada fue cambiada sobre la primera para que el contenido de la auditoría y su supuesta fecha de culminación fueran coherentes.



El pasado 18 de abril saltó a la luz pública que Aguas de Cádiz, entonces presidida por Romaní, había pagado entre 2011 y 2015 a Carlos Guillén, el director de tesis del concejal del PP, hasta 42.000 euros de dinero público. El profesor universitario y el PP justificaron que ese dinero sirvió para realizar una auditoría y subvencionar unas jornadas, aunque en los documentos y facturas que tiene la empresa municipal no consta ningún documento que avale el encargo de una auditoría.

Carlos Guillén, en declaraciones a la SER aquel 18 de abril, aseguró que, aunque en principio se encargó una investigación más amplia, la crisis económica llevó a restringir el trabajo a una memoria de sostenibilidad y una auditoría externa de responsabilidad social de la empresa. Para demostrar que no mentía, se comprometió a enviar a la SER ese informe y así lo hizo. No lo envió por correo electrónico, sino de forma impresa. Es un informe de 66 páginas que cuenta con una portada con el lema del Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa, que él dirige. Y en esa portada aparece la fecha de terminación: septiembre de 2014. Carlos Guillén explicó a la SER aquel día que el documento se entregó en septiembre de 2014 en Aguas de Cádiz pero que, "por error", no lo hizo por registro, sino que lo dejó en un mostrador a "alguien". En la empresa pública nunca han visto ese documento, según sus actuales responsables.

La fecha de septiembre de 2014 es incompatible con el contenido de esta memoria. El documento, de 66 páginas, está basado en su mayoría en la reproducción de estudios, encuestas y datos que Aguas de Cádiz ya obtenía por su cuenta. Y muchos de ellos no podían estar listos hasta terminado por completo el año 2014. Es decir, solo se podría haber accedido a esos datos en, como mínimo, 2015. Un ejemplo es el informe de generación residuos de Aguas de Cádiz, cuyos datos anuales solo se podían tener a año vencido. Ocurre igual con la encuesta de satisfacción y medición de calidad de los abonados de 2014, que se hacía también cuando terminaba el año. Informaciones, además, que no elaboró el observatorio de Guillén sino que, simplemente, se limitó a recabar y copiar en la memoria.

Muchos de estos datos son públicos. La encuesta, por ejemplo, se puede consultar actualmente en el portal de transparencia de Aguas de Cádiz por cualquier particular. La incoherencia de la fecha se evidencia, además, por una mención que se hace al episodio de contaminación del barrio de Loreto, ocurrido en el mes de octubre, es decir, un mes después de que, según Guillén y esa primera portada, hubiese terminado y entregado el trabajo.

Horas después de que Guillén enviara a la SER este informe, Romaní decidió dar una rueda de prensa para defenderse de los ataques y críticas que estaba recibiendo por el hecho de haber pagado al director de su tesis con dinero público. Una de sus argumentaciones es que el trabajo hecho por Guillén en nada se parecía a su tesis, por si alguien podía pensar que él había copiado o pagado para que alguien le hiciera el trabajo por el que se doctoró. Para demostrarlo ante la prensa, enseñó su tesis encuadernada, y también el informe de Guillén. Era el mismo documento, pero con un evidente y burdo cambio. La portada había sido sustituida por otra. Ya no aparecía el logo del observatorio de Guillén y la fecha, en otro color y otro tipo de letra, era de marzo de 2015. Con esa fecha, aunque muy a lo justo, sí se daba amparo temporal al contenido de la memoria y la auditoría. El PP sostuvo a partir de esa rueda de prensa, a pesar de lo mantenido hasta ese momento por Guillén, que el documento se entregó en 2015 y no en 2014.

Consultado el pasado viernes por la SER por estos hechos, ahora Guillén, quien dice encontrarse fuera de Europa, se desdice de su primera versión. "El estudio terminó en septiembre, pero se dejó para entregar en 2015, a la espera de la auditoría de 2014, que pudiese añadir datos de finales de 2014, como solicitó la empresa, pues la memoria era de 2014 completo", explica ahora el profesor. Leído el documento, casi la mitad de las páginas alude a datos que solo se pudieron obtener, como mínimo en 2015. Es decir, que según esta versión de Guillén, cuando dice que el estudio se terminó en septiembre de 2014, quedaba por incluir la mitad de las páginas.

Ante las dudas que plantea esta versión, Guillén insiste ahora en que el informe se entregó en 2015. "Tengo el fichero original donde se puede comprobar que la fecha de creación e impresión fue 2015", se defiende. Aunque, hasta ahora, el informe solo ha sido dado a conocer de forma impresa. Preguntado entonces cómo se puede explicar el cambio de portada del documento que envió él a la SER al que Romaní presentó en rueda de prensa, Guillén se niega a contestar. "No voy a entrar en conjeturas".

Se entregara o no se entregara en las fechas aportadas por Carlos Guillén o el PP, Aguas de Cádiz pagó por un documento que ni pidió, ni contrató formalmente, ni necesitaba. De hecho, no consta que lo recibiera, por lo que nunca pudo hacer uso de él. Fuentes de la empresa descartan que la contratación de una auditoría externa como esa se pudiera hacer sin que entre la empresa pública y el ente encargado de ese análisis mediase un contrato reglado sobre plazos, contenido y resultados. Y menos que se pudiese pagar un trabajo, sin verificarse su entrega y correcta finalización.

La Universidad de Cádiz ya ha requerido a Carlos Guillén información sobre su trabajo para Aguas de Cádiz. La empresa pública ha abierto una comisión de investigación, en la que el PP ha nombrado como su representante al propio Romaní, objeto de la investigación.