Puerto Celeiro acredita que toda su merluza del pincho es sostenible

Porto de Celeiro acaba de terminar, un año antes de lo previsto, el proceso para certificar su merluza con el sello ecosostenible Friends of the Sea. A fecha de hoy, el 100 % de la merluza del pincho sale de lonja con el sello de esta Ong que acredita la sostenibilidad de su producto estrella. A partir de ahora toda la merluza de pincho que sale de Celeiro, más de 10.000 toneladas anuales, garantizará mediante este distintivo que ha sido pescada con artes selectivas y con un impacto mínimo en el fondo marino.

En la mañana de este lunes, 7 de mayo, tuvo lugar la venta en lonja de la primera merluza capturada después de que Porto de Celeiro haya adaptado y auditado la totalidad de su flota, 22 palangreros, a las exigencias de Friend of the Sea. Con este motivo, visitó la lonja la conselleira de Mar, Rosa Quintana, y otras autoridades, así como el fundador y director de la Ong certificadora, Paolo Bray, ambos felicitaron a la entidad celeirense por dar un paso más en su avance por la calidad y la sostenibilidad.

Los armadores de Viveiro consiguieron en 2017 el sello de eco-sostenible para ocho pincheiros de Celeiro. El resto de las embarcaciones realizó durante ese año el proceso de preparación y auditoría hasta obtener los certificados en abril de este año. Los barcos han puesto en marcha varios protocolos, como por ejemplo la prevención de capturas accidentales de aves mediante el uso de tori-lines, o la correcta gestión de residuos plásticos en altamar. Además, en el marco de este proceso también fue auditada la propia lonja.

El sello Friend of the Sea garantiza que los pincheiros utilizan artes de pesca selectivas, con bajo índice de descartes, sin impacto relevante en el fondo marino, con capturas provenientes de caladeros no sobrexplotados y legalmente gestionados, sin bycatch de especies amenazadas, bajo criterios de responsabilidad y con trazabilidad garantizada.

Desde Porto de Celeiro se mostraron emocionados y satisfechos por la venta este lunes en lonja de las primeras 43 toneladas de merluza del pincho como la primera 100 % Friend of the Sea, destacó el director adjunto, Eduardo Míguez, quien subrayó la apuesta decida de la flota de Celeiro por modernizar y adaptar su pesca a criterios de sostenibilidad y para garantizar el mínimo impacto ambiental de su actividad.

Por otro lado, el etiquetado de la merluza asegura la consolidación de nuevos puestos de trabajo. En concreto según Míguez, la pescada será etiquetada una a una y que el programa permitirá generar seis puestos de trabajo e incluso en noches de mucha actividad podrían ser doce operarios adicionales.