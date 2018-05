Caballero anuncia el inicio de las obras del pabellón ferial para finales de mayo

Las obras de remodelación del pabellón ferial de Ciudad Real se iniciarán a finales de este mes de mayo. La empresa que se ha hecho cargo de la primera fase ya se ha instalado en la zona y en los próximos días se podría adjudicar además la 2ª fase, con una inversión prevista de 5,5 millones de euros, a la que han concurrido 25 empresas constructoras.

Lo ha anunciado el presidente Jose Manuel Caballero este jueves en la Cadena SER. Instalaciones que se han quedado pequeñas y obsoletas que acogerán ya la X edición de Fenavin en 2019, obras de mejora con un plazo de ejecución de 8 meses. Es la intención de la Diputación, propietaria del recinto, pero por si no terminaran a tiempo, -Fenavin se celebra exactamente por estas fechas el año que viene,- ya se ha diseñado un plan B, para ubicar a los expositores en sendas carpas sobre una extensión de 30.000 m2. El lugar todavía no lo desvela pero sí señala, pensando en los bodegueros, que no deben preocuparse porque tendrán acogida las 1800 bodegas que vienen participando en Fenavin.

El SCIS pendiente de 3 informes jurídicos

Caballero que, con respecto al conflicto de los bomberos, ha desvelado que el Consorcio de Emergencia Ciudad Real va a solicitar 3 informes jurídicos, para dar una respuesta a los 37 bomberos del SCIS que tendrán que dejar sus puestos de trabajo, que asumirán otros 37 bomberos nuevos, que se presentaron a la oferta pública de empleo que ordenó el TSJCLM a instancias de un recurso del sindicato CCOO. Caballero ha querido dejar claro que no es una salida que tenga que ver ni con los políticos ni con ningún recorte de plantilla.

Caballero considera que éste no es un asunto para hacer demagogia, como está haciendo el PP, recordando que algunos de estos bomberos, sí concurrieron a esta oferta de empleo. En todo caso insiste su deseo sería que, en atención a su experiencia, poder contar con ellos pero no hay más remedio que seguir al pie de la letra lo que dicten los informes; lo contrario sería prevaricar.

El ascenso de C,s en detrimento del PP en la provincia

En clave electoral, sobre la última encuesta del CIS que sitúa a Ciudadanos como segunda fuerza política, por delante del PSOE, en su condición de secretario provincial del PSOE, Caballero espera que el PSOE se consolide como la primera fuerza de centro izquierda para ganar a nivel estatal y llegado el momento si fuera posible con el apoyo de esta formación política, también a nivel provincial.

Considera que los socialistas han dado muestras que pueden gobernar, por la izquierda, con Podemos, como ha sido el caso en Castilla La Mancha y con C,s, por el centro, como se ha demostrado en Andalucía. El líder socialista reconoce que ese ascenso de C,s que también reflejan las encuestas en la provincia, ha sido en detrimento del PP: mientras que el PSOE se mantiene con las mismas expectativas que en 2015, mejora en plazas como Ciudad Real o Manzanares, el PP se hunde quedando incluso como tercera fuerza política en comarcas como Puertollano.