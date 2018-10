¿Hay una doble vara de medir del Ayuntamiento con Querejeta? EH Bildu y Podemos creen que sí

No es lo mismo llamarse Josean Querejeta que ser un ciudadano anónimo cuando hay problemas con el Ayuntamiento de Vitoria. Es lo que sostienen EH Bildu y Podemos por la gestión que el Gobierno de Urtaran ha realizado de varios casos polémicos en los últimos meses: el caso de Montessori School y el brote de legionella en el Bakh. El Gobierno municipal rechaza estas acusaciones.

El debate sobre esa supuesta "doble vara de medir" resurgió este martes en la comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria cuando el concejal Iñaki Prusilla explicaba las actuaciones que ha llevado a cabo su departamento y que han desembocado en la clausura cautelar del centro que Montessori School abrió de forma irregular en septiembre en la calle Antonio Amat de Salburua.

Para EH Bildu, en esta ocasión el Ayuntamiento ha actuado con celeridad pero no hizo lo mismo cuando, hace un año, y tras una denuncia de la propia coalición abertzale se destaparon numerosas irregularidades en el centro de Montessori School del Bakh, la ciudad deportiva del Baskonia. Un centro que abrió con una licencia irregular otorgada al Baskonia, propietaria de los locales donde se daban clases de educación infantil y Primaria con una licencia de ocio infantil.

El Ayuntamiento defendió durante meses a capa y espada, que Montessori School del Bakh tenía "cobertura legal". Una defensa que empezó a resquebrajarse a principios de este año cuando la polémica se hizo insostenible, y el Ayuntamiento de Vitoria empezó a tomar medidas, mandó inspectores y abrió un expedientes informativo.

"Este centro en una lonja particular ha durado poquito, se estaba haciendo mal y ha durado poquito; en el Bakh les costó bastante más actuar, en aquella ocasión hicieron oídos sordos", ha denunciado la concejala de EH Bildu, Iratxe López de Aberasturi. El concejal del Gobierno, Iñaki Prusilla, respondió que las circunstancias de ambos casos son diferentes.

"Parece que Querejeta va a irse de rositas"

La otra cuestión polémica que centró este martes el debate en el Ayuntamiento fue el brote de legionella del pasado mes de junio en el Bakh. Siete personas terminaron en el hospital, una de ellas ingresada durante varios días en la UCI. El Bakh ocultó a los socios que el spa estaba cerrado por ese brote de legionella y explicó que se debía a "tareas de mantenimiento". Todo se desveló cuando lo adelantó la CADENA SER el pasado 26 de junio.

El grupo municipal de Podemos considera que el Bakh debería ser sancionado por "hacer enfermar a siete personas de legionella", pero el concejal de Asuntos Sociales, Peio López de Munain, defiende que el Baskonia "no estaba incumpliendo nada". La investigación no se ha cerrado -la legionella se da por erradicada en el Bakh a falta de un último análisis- y, de momento, el Ayuntamiento no ha abierto ningún expediente sancionador.

Para Peio López de Munain que el Bakh ocultara a sus socios lo que estaba ocurriendo es una cuestión que no compete al Ayuntamiento y por la que no puede intervenir. Y defiende al Baskonia en la gestión que realizó de la crisis: "Por parte de la empresa la actitud está siendo buena, no se están haciendo los locos, no pasan de lo que se les dice".

Estas explicaciones indignaron al concejal de Podemos, Jorge Hinojal: "Aquel que hace enfermar a siete personas de legionella que, al menos, tenga una sanción pero parece que este empresario se va a ir de rositas, parece que hay una doble vara de medir según lo gorda que sea su cartera".