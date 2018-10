El Ayuntamiento decreta el cierre cautelar del centro de Montessori School en Larrein

El Ayuntamiento de Vitoria ha decretado la clausura cautelar del centro que los promotores de Montessori School del BAKH abrieron de forma irregular en Larrein el pasado mes de septiembre. Fuentes municipales han informado a la CADENA SER que el cierre se producirá probablemente este viernes y ya ha sido notificado a los responsables del local. Un cierre que se mantendrá hasta que las instalaciones obtengan la licencia de actividad y Educación aclare si hay niños en edad de escolarización obligatoria.

La decisión se ha adotado después de que esta semana técnicos municipales se personaran hasta en dos ocasiones en el centro para solicitar información sobre la identidad y las edades de los menores que acuden diariamente a estos locales. Los responsables del local no facilitaron esa información a los inspectores municipales. El Ayuntamiento intenta aclarar si al centro acuden niños de más de 6 años y, por tanto, en edad de educación obligatoria que no están escolarizados en un centro escolar autorizado. En ese caso, pedirá la intervención del departamento de Educación del Gobierno vasco.

Todo empezó el pasado 26 de septiembre cuando técnicos municipales realizaron la primera inspección al centro y comprobaron que allí había unos 10 niños de distintas edades en una "actividad que se asemeja a una actividad docente". El local no tenía ninguna licencia y la persona que estaba al frente del centro impidió que el inspector accediera al interior de las instalaciones.

Tras esa inspección, los promotores del centro -la Asociación Pedagógica Montessori, envuelta en irregularidades por la apertura de Montessori School en el BAKH- entregó una comunicación previa para conseguir la licencia como "centro de ocio infantil".

Además de decretar la clausura temporal, el Ayuntamiento de Vitoria ha abierto dos expedientes: uno por ejercer la actividad sin licencia alguna, y un segundo por "obstaculizar la actividad inspectora".

No es la primera vez que la Asociación Pedagógica Montessori se enfrenta a problemas legales. Montessori School del Bakh abrió en su día con una licencia irregular tramitada por el Baskonia. Se presentaba como un centro escolar al que acudían medio centenar de niños pero la licencia que tenía era de ocio infantil y no contaba con ningún permiso del departamento de Educación del Gobierno vasco. Educación lo consideró un centro no autorizado y trasladó el asunto a la Fiscalía por la presencia de menores de más de 6 años.

Finalmente, Montessori School no consiguió la licencia ni los permisos para ser un centro educativo y retiró la palabra "school" del cartel que preside sus instalaciones del Bakh. Anunció que se circunscribía a ser un centro de ocio y se comprometía a no atender a niños en edad de escolaización obligatoria. Sus actividades se limitarían a la educación infantil. Durante al menos dos cursos Montessori School había impartido clases irregulares de Primaria.

La directora del centro, Carme Parra, está siendo investigada por trabajar en las instalaciones mientras ha estado de baja durante años de su plaza de funcionaria como maestra en un colegio de Miranda de Ebro.