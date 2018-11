El PP de Castilla-La Mancha sigue evitando apoyar a Cospedal

"El PP de Castilla-La Mancha siempre sabe lo que tiene que hacer", respondía su portavoz, Claudia Alonso. "Y eso es lo que es", sentenciaba al ser preguntada de nuevo sobre si la formación apoya o no apoya a la que ha sido su presidenta hasta hace menos de dos meses.

La pregunta no era nueva y la respuesta tampoco. El PP en la región vuelve a evitar apoyar a Cospedal por segunda vez en cuatro días. La primera vez fue la semana pasada cuando salieron a la luz los primeros audios de sus encuentros con Villarejo. El partido repite estrategia este lunes, cuando seguimos conociendo detalles de otros encuentros entre el excomisario con María Dolores de Cospedal o su marido, Ignacio López del Hierro.

¿Presidenta de honor?

Ya veremos. El PP de Castilla-La Mancha no ha llegado a aprobar el nombramiento de Cospedal como presidenta de honor de la formación en la región. Hoy lo explicaba Claudia Alonso, a preguntas de los medios: "Bueno, María Dolores de Cospedal no es presidenta de honor porque es una propuesta que se hizo por parte del comité ejecutivo que será elevada a la junta directiva regional que tendrá que ser la que tome una decisión". Así que habrá que esperar y tampoco sabemos cuánto porque no hay fecha para la celebración de esa junta directiva.

El PP, abierto a recibir propuestas

El PP celebraba este lunes su comité de dirección regional con Paco Núñez al frente. En él se daba cuenta de una de las próximas acciones populares en la región, la creación de mesas de trabajo abiertas a recibir propuestas de afiliados y también simpatizantes. "Puede haber personas cercanas al PP que si tiene algo que decir o aportar podrá acudir cuando se convoque una mesa de trabajo y aportar lo que tenga que aportar", explicaba el popular Miguel Ángel Rodríguez.