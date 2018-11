Cuatro menores con sarna en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza

Este viernes un inspector de trabajo va a acudir al Centro de Primera Acogida de Hortaleza para analizar la situación sociosanitaria en la que los educadores realizan su labor. Los trabajadores pidieron que se realizara esa inspección hace más de tres meses.

"Hay cuatro menores con sarna, la pasada semana solo había uno", nos cuenta José Santos, que es Delegado de Salud Laboral del centro. "Ya están siendo tratados, pero claro, como nosotros somos el único Centro de Primera Acogida que existe en la Comunidad de Madrid y tenemos tal cantidad de menores - a día de hoy 125 - desde que llegan los chicos hasta que el equipo médico detecta el caso puede pasar un mes o un mes y medio".

Un mes y medio en el que los menores viven hacinados y durmiendo pegados unos con otros en colchonetas en el suelo. "Se cambian la ropa entre ellos, están en contacto constantemente" y la sarna es una enfermedad contagiosa causada por un ácaro que se transmite de persona a persona por contacto directo de piel a piel o por la ropa.

"Una vez que se detecta es muy fácil tratarla, suena más feo de lo que es, asegura Ana Pérez, educadora del centro. "Lo que pasa es que como tenemos una falta de espacio brutal, una grave situación de hacinamiento, lo primero que tienes que hacer con estos menores es separarlos del resto, aislarlos relativamente, porque el riesgo de contagio es muy alto. Hay que lavar toda su ropa de manera especial a 90% de temperatura, tirar los colchones..."

El riesgo de contagio es para todos, también para los trabajadores del centro. "Supongo que lo más profesional sería llevar unos guantes y una mascarilla", dice Ana, "pero a mí personalmente me resulta muy difícil relacionarme con los chavales de esa forma. Nosotros hacemos un trabajo de piel, los chicos tienen que confiar en nosotros y generar vínculos y eso con unos guantes azules y una mascarilla no lo puedes hacer. Si lo hiciéramos estaríamos protegiendo nuestra salubridad pero poniendo en riesgo nuestra salud mental."

En varias ocasiones han pedido un plus por la especificidad de su trabajo que por ahora no han conseguido, "nuestros superiores reconocen que este centro es único, con unas características excepcionales y que incluso realizamos labores de screening y detectamos las enfermedades infectocontagiosas. Eso solo lo hacemos nosotros, pero ni así nos quieren poner el plus".

Desde la Consejería de Políticas Sociales, aseguran que todos los menores "que llegan al centro de Hortaleza o a cualquier otro se les realiza una exhaustiva valoración médica para detectar alguna patología y ver sus necesidades de salud". Además, dicen que "los niños no se han infectado en el centro de Hortaleza, sino que es una consecuencia de las condiciones en las que llegan a nuestro país".