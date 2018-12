Reunión a tres bandas para romper el halo de xenofobia contra los MENAS

El próximo 12 de diciembre el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Guillermo Hita, se va a reunir con el director general del Menor de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan para coordinar la ubicación de los menores extranjeros no acompañados (MENAS). En las últimas semanas, se están registrando muchos problemas, muchas tensiones y enfrentamientos en las localidades, supuestamente elegidas por la Comunidad para alojar a estos menores, como Somosierra, Pozuelo o Tres Cantos, pero también en algunos institutos de la capital, como el IES San Fernando, de Las Tablas, que incluso ha dado el paso de acudir a la Fiscalía.

Esta reunión ha sido propuesta por la Red Española de la Inmigración “para abordar sin partidismos lo que tiene que ser un pacto entre todas las administraciones públicas para ubicar a los MENAS”, asegura a la SER su director, Rafael Escudero. De momento, todas las partes han aceptado la oferta, según ha podido confirmar esta emisora.

El presidente de la Federación de Municipios de Madrid cree que el hermetismo de la Comunidad de la Madrid con la ubicación de los MENAS está alimentando un halo de xenofobia “que no es tal”, según Guillermo Hita. “Ningún alcalde de la Comunidad de Madrid tiene un tinte xenófobo hacia los MENAS”, añade.

El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita lamenta que “ese secretismo de la Comunidad realimenta la sensación de ese clima de xenofobia”, que insiste, “no es tal”. Ve urgente romper esa confusión “hay coordinarse para buscar un sitio donde todos los menores estén bien acogidos, que no generen problemas para el entorno y que estén cerca de todos los servicios que necesitan los MENAS”.

Para conseguir todo eso es necesario que las administraciones se sienten y hablen. La falta de entendimiento entre todas las partes está colocando a estos menores en el centro de un triángulo “de tres vértices que no se estaban mirando en este momento”, cuenta Hita. En uno de ellos están “los municipios, en otro la Comunidad Autónoma y en otro la sociedad civil”. Según explica a la SER, Guillermo Hita, “mientras no nos organicemos esos tres vértices, mientras no se adopten soluciones comunes, informadas y debatidas, los menores que están en el centro de ese triángulo van a sufrir las consecuencias”.