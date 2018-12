Un movimiento bajo el lema #Lacomidanosetira

Too Good To Go es un movimiento que se ha materializado en una app móvil que permite a restaurantes, hoteles, supermercados, panaderías, fruterías, entre otros establecimientos, vender el excedente de comida diario al que no han dado salida para no tirarlo a la basura.

Madrid, Barcelona y Bilbao son las primeras ciudades españolas en las que ha desembarcado en España y donde lleva funcionando desde hace unos pocos meses.

Al mismo tiempo, esta aplicación da la posibilidad a los usuarios de salvar a través de la plataforma esta comida de calidad a precios muy reducidos para evitar su desperdicio y proteger el medioambiente.

Un tercio de la comida lista para ser consumida a nivel mundial acaba en la basura y solo en Europa se calcula que cada año se desechan más de 1.300 millones de toneladas de alimentos aptos para el consumo. España es el séptimo país de la Unión Europea que más comida tira. Cada año, 7,7 millones de toneladas de alimentos acaban en la basura. ¡Imagina 77 estadios de fútbol llenos de comida!

Too Good To Go es una solución que pone fin a este problema otorgando a establecimientos y usuarios la posibilidad de reaccionar activamente al desperdicio de alimentos. Además tienen una campaña para Navidad en la que de todos los packs que se salven el 24 y 25 de diciembre nosotros donaremos nuestra parte de beneficios a la ONG.

Sobre ello hablamos con Oriol Reull, Country Manager de Too Good To Go en España, y el director de elmundoecologico.es, Antonio Quilis.