José Manuel López, tras su cese: "Hay que mostrar la voluntad de entenderse de otra manera"

Viernes por la noche víspera de Navidad. Ramón Espinar ha hecho saltar por los aires todas las llamadas al diálogo y la negociación entre los distintos sectores de Podemos de cara al congreso de Vistalegre II. El líder la formación morada en Madrid, cercano a Iglesias, ha destituido en el Consejo Ciudadano al portavoz en la Asamblea autonómica, agravando la batalla interna.

"Más bien que una purga es una decisión de vieja política. Hemos venido a traer otra forma de hacer las cosas y esto, con alevosía, recuerda a cuando se cambió de noche el artículo 135 de la Constitución", explica José Manuel López en una entrevista en 'Hora 25'. El hasta ahora portavoz, que apoyó la candidatura de Rita Maestre frente a la de Espinar en Madrid, ha criticado duramente la deriva del partido y la mala imagen que transmiten estas decisiones.

"La votación de ayer dijo que la pluralidad es la esencia del proyecto, tenemos que tener un proyecto ancho, no estrecho. La unidad no es uniformidad, es pluralidad y no alineamiento. Es lo que dijeron los votantes y esto no va en esta dirección. No se puede pedir unidad por la mañana y tomar represalias por la noche", señala en referencia a las llamadas a la integración de Iglesias tras ganar por la mínima la consulta para decidir el formato de Vistalegre.

López ha conversado con Pablo Iglesias para exponerle que no entendía la situación después de su mensaje conciliador. "Me ha dicho que es un tema de Madrid, no creo que sea así. Estamos dando una mala imagen de cultura, no es un buen mensaje", ha zanjado.

El que fue cabeza de lista de la formación en Madrid en las últimas elecciones autonómicas cree que su destitución se ha cocido desde hace mucho tiempo. "Es un acuerdo previo de dos grupos del partido, Izquierda Anticapitalista y los de Espinar", expone en referencia al pacto alcanzado entre ambas corrientes para hacer frente a la Rita Maestre.

Sobre el futuro del partido, López pide cambiar la cultura hacia una lógica más transversal. "Hay voluntad de entenderse, pero hay que mostrar la voluntad de entenderse de otra manera", ha sentenciado.

Comentarios