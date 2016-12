Un asunto peligroso

¿Se puede llegar a alcanzar un acuerdo para convocar un referéndum en Cataluña? ¿Sí o no? Es el problema más peligroso con el que hemos de enfrentarnos el año que viene. Ya sé que a muchos ciudadanos este tema les empacha y que hay además heridas sociales en carne viva que merecen atención preferente, pero he dicho peligroso porque 2017 va a ser clave para saber si el asunto ‘Cataluña’ se encauza o se despeña definitivamente con consecuencias imprevisibles.

El pacto pel referèndum suscrito anteayer por el Parlament con agentes económicos políticos y sociales de Cataluña entreabre un resquicio: se aleja la sombra de un referéndum unilateral que significaría choque directo con el estado y se plantea un referéndum pactado.

Una propuesta que ya no está apoyada solo por el independentismo, mayoritario en el Parlament pero minoritario en la sociedad (49%), si no por fuerzas políticas que representan casi el 80% de esa sociedad. De forma que yo no sé si la propuesta es viable o no pero rechazarla de plano no va a ser tan fácil porque va a haber que responder a cuatro preguntas ante este nuevo escenario:

¿Se puede llegar a pactar la celebración de un referéndum? ¿Sí? ¿No? ¿O depende?

¿Puede depender de cual sea la pregunta del referéndum?

¿Podría alcanzarse un pacto entorno a la pregunta a formular en ese referéndum?

¿Hay que trabajar para intentarlo?

Las respuestas a estos interrogantes van a ser determinantes para este asunto y para muchos asuntos más. Para este año y para muchos años más

