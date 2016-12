Yago de Vega: James 'raja', a la hora de la verdad se queda mudo... y Zidane se cansa

"Es un poco incógnita lo que le pasa a James. El pasado domingo se descolgó con esas declaraciones, que tenía siete días para pensar y que tenía que tomar una decisión. No jugó ni un minuto en Japón y fue la noticia más comentada. Cuando eres más protagonista por lo que dices que por lo que juegas, malo. Cuando va con su selección, raja. Y en el campo se queda mudo. Y Zidane se está cansando. Y nadie está dispuesto a pagar los 80 'kilos' que costó. Por eso James es consciente de que si estira más la cuerda se puede acabar rompiendo. De él depende si quiere seguir hablando o trabajar y estar calladito".

Con esta opinión profundizaba Yago de Vega en 'El Larguero' sobre la situación del colombiano, cuya salida del Real Madrid cada vez parece más lejos.

James cambia de estrategia

La situación de James Rodríguez se enfría con el paso de los días. El futbolista cafetero sigue de vacaciones a la espera de incorporarse ya al trabajo con el resto del grupo y su futuro cercano se tiñe de blanco. No hay ofertas firmes sobre la mesa de Florentino Perez, por lo que su entorno le aconseja ser más comedido en sus declaraciones.

Esa será la estrategia que seguirá James en su regreso a Madrid, poner buena cara en el vestuario y evitar conflictos internos, según le ha comentado a varios compañeros por mensaje durante las navidades. No se resiste a buscar una salida que le asegure minutos pero no piensa forzar ninguna situación incómoda.

Si se tiene que quedar hasta Junio, se queda. La única razón por la que quiere irse de La Liga es su inexistente relación con Zidane, lo que le aleja mentalmente del equipo de sus sueños.

"No me sorprende que juegue poco"

Francisco 'Pacho' Maturana, exfutbolista y director técnico colombiano, pasó por El Larguero para valorar la situación actual de James Rodríguez en el Real Madrid. "El Madrid es un equipo que tiene una estructura totalmente definida donde a James le cuesta encontrar un hueco", señaló.

El que fuese técnico Atlético Nacional, Millonarios y que pasó por el Real Valladolid y Atlético de Madrid entre otros explicó "un entrenador de un equipo tiene compromiso con el éxito pero no tiene compromiso con las individualidades". "No me sorprende que James esté jugando tan poco (...) Le cuesta el estilo Real Madrid", añadió.

Respecto a las palabras de James tras el Mundialito, Maturana indicó que "no era momento para duelo, era un momento para abrazarse y celebrar lo que habían conseguido, él pensó que lo podía decir y lo dijo, ya no hay nada que hacer". Sin embargo, 'Pacho' también resaltó la calidad de su compatriota: "es una persona que en cualquier momento le puede resolver un partido".

