Homs: "Querer probar que yo estaba implicado en el 9-N me parece infantil"

El juez del Tribunal Supremo que sigue la causa contra el diputado y exconseller de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs por la consulta del 9-N ha dado este jueves el último paso previo a la apertura de juicio contra él con un auto que recuerda que el político era consciente de su desobediencia al Tribunal Constitucional. "El querer probar que yo estaba implicado en el 9-N me parece infantil. Es evidente, si salía cada día en la tele. Aquí, el debate no es si yo firmé un papel o no, sino si aquello se podría hacer o no, si contravenía la ley o no", ha señalado Homs en Hora 25.

El diputado del Partido Demócrata de Catalunya presume de que los hechos en torno a la celebración de la consulta del 9-N siempre han sido “públicos y notorios”, así que “le parece un chiste” que descubran que hayan hecho cosas.

“Nos intentan presentar como a unos delincuentes por unos hechos que son haber puesto urnas”, asegura Homs, “han utilizado -y de qué mala manera- las instituciones del Estado de derecho”. La pregunta que se hace el diputado catalán es: “¿A servicio de qué?” porque considera que de esta manera “el Gobierno se ha metido en un callejón sin salida. La situación es un poco absurda”.

El Supremo considera que hay que ir a juicio contra Francesc Homs por su actuación cuando era portavoz del Govern en la consulta del 9-N de 2014, en el marco de la investigación por desobediencia y prevaricación. Una decisión que ha decidido no recurrir como “estrategia de defensa” porque “visto cómo están las cosas” prefiere reservarse los argumentos jurídicos de cara a la vista oral. Con la experiencia de los procesamientos del expresident de la Generalitat, Artur Mas, y las exconselleras Joan Ortega e Irene Rigau, Homs asegura que “no quiero facilitarle el trabajo a la fiscalía”.

“Uno analiza la situación y se da cuenta de que hay más política que elementos jurídicos”, argumenta una vez más. Considera que el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) y el Tribunal Supremo “son gregarios de la Fiscalía General del Estado” y, al mismo tiempo, cree que “la fiscalía está a las órdenes del Gobierno del PP”.

"Lo importante es que el 85% de los catalanes quieren votar"

A Francesc Homs no le preocupa la ventaja del no a la independencia que reflejan los datos publicados este jueves por el CEO (Centre d'Estudis d'Opinió). Cree que “cualquier posición es legítima” y reconoce un debate entre la sociedad catalana pero que es “vivo, intenso y que de ninguna manera genera una fractura social”. Además, el diputado de El Partido Demócrata de Catalunya cree que lo importante es que “un 80-85% de los catalanes quieren votar”. En caso de que saliera el no Homs aceptaría el diputado aunque cree que aquellos que votaran por esa posición “tendrían que explicar cómo encajan bien Cataluña en el Estado español”.

