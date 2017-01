La pringosa suciedad de Trillo y sus padrinos

Es posible que ustedes tengan la percepción de que ya se ha dicho todo sobre Federico Trillo. No es cierto. Hasta que no desaparezca de la vida pública este indigno personaje, protegido por sus inmorales pares y aupado, consentido y mimado por el principal de todos ellos, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, justo hasta ese momento en el que se le retiren honores, fajines y medallas en plaza pública, hasta ese momento, repetimos, no se habrá dicho todo lo que hay que decir sobre el aún, una vergüenza, embajador en Londres.

Ignominia sobre ignominia, él mismo, pero también todos los que le rodean, incluidos los jóvenes valores del Partido Popular, esos de los que alguien ha dicho que son más honestos que sus predecesores, han añadido la desfachatez del deslenguado a la demostrada, firmada y rubricada incompetencia del ex ministro en la gestión del Yakovlev-42D, matrícula UR-42352 con 53 militares españoles a bordo, que aquel aciago 25 de mayo de 2003 despegó de Kabul con destino a Zaragoza.

La insolencia de todos ellos, Trillo es el mejor experto en marrullerías y sucias mañas que tenemos en el albañal, presumen como gallitos en la taberna, debería tener el ejemplar castigo que se merecen.

Este Ojo solo tiene un ruego a la llamada oposición: muerdan, muerdan como feroces pitbulls en las canillas del embajador desalmado.

Hasta echarle. Fuera.

