Federico Trillo, el embajador de la polémica

José Manuel García-Margallo en una de sus primeras comparecencias parlamentarias como ministro de Exteriores anunciaba que las embajadas se destinarían únicamente a personal del cuerpo diplomático. Era práctica común en los anteriores gobiernos que se dieran embajadas como pago a trabajos políticos, tanto del PSOE como del PP, baste recordar los casos de Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña ante la Santa Sede o de Samaranch en la embajada de Moscú, que le sirvió de catapulta para llegar a ser elegido presidente del Comité Olímpico Internacional. Ambos fueron ejemplos, quizá la excepción, de que a veces los nombramientos políticos en embajadas diplomáticas traen más beneficios a España que perjuicios.

En el caso de Federico Trillo la cosa marca un punto y aparte. Un político tocado por el escándalo, con investigaciones de su Ministerio como la del accidente del Yak-42 y con un escaso, por no decir nulo, conocimiento de la lengua de Shakespeare. A la polémica de su nombramiento, días después de la declaración de Margallo, se suma el que su estancia al frente de la delegación diplomática española en el Reino Unido, no ha hecho sino, estar llena de "escándalos".

Comenzó con quien le sustituyó como diputada por Alicante, al quedar vacante el puesto porque Trillo se fue a Londres. Julia de Micheo Carrillo, su mano derecha, a quien consiguió llevarse a Londres para que trabajara como su asistente, manteniendo el cargo de diputada sin asistir a los plenos, tras recibir un permiso especial del grupo popular en el Congreso.

Federico Trillo es de misa diaria, y podía vérsele acompañado de Julia de Micheo, que también vivía en la embajada, asistiendo a los servicios religiosos a primera hora de la mañana en la iglesia de Brompton Oratory.

Demandado por acoso laboral

El embajador del PP cambió a 18 cargos de la embajada en cinco meses. Teresa Hernández, la secretaria de la embajada que llevaba contratada desde el 2007, viendo como Julia de Micheo asumía sus funciones y las de otros muchos, decidió tomar medidas.

Fue demandado por acoso laboral por Teresa Hernández, y aunque el Juzgado lo absolvió del delito de acoso, sin embargo declaró improcedente el despido disciplinario que Trillo había aplicado a su secretaria. En la sentencia, hay un párrafo en el que puede leerse textualmente "sorprende que la Sra. De Micheo no solo no es personal de la embajada, sino que ni siquiera es personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino diputada. No acaba de entenderse qué hace una persona ajena al Ministerio y a la embajada, que además pertenece a otro poder del Estado, encargándose de la organización de parte de la agenda del embajador".

El Tribunal de Cuentas también ha investigado a la embajada de España en Londres durante el periodo Trillo por malversación en los gastos, después de desvelarse que una empleada había desviado más de 80.000 euros en facturas giradas con cargo a la legación en muebles, neveras, bicicletas plegables, máquina de helados y un IPad . La funcionaria gestionaba la contabilidad de la consejería de información, dependiente de la embajada, pero ningún superior jerárquico pareció percatarse de esos gastos.

