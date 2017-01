Manu Carreño: "¿Hasta cuándo hay que aguantar esto?"

Vaya partidazo de fútbol ayer en el Sánchez Pizjuán. Sevilla 3 - Real Madrid 3. Clasificado el equipo de Zidane para el sorteo de cuartos de este viernes. Pero más que el partidazo, otro gesto es que ha acaparado todas las portadas de los medios y de lo ocurrido ayer en el Pizjuán. El gesto de Sergio Ramos a los aficionados ultras del Sevilla. Penalti a lo Panenka, gesto de provocación, de encararse a los radicales que le venían insultando durante todo el partido y al final perdón al resto del estadio.

La pregunta que nos hacemos es: ¿hasta cuándo van a seguir yendo los ultras a un estadio de fútbol a insultar? ¿hasta cuándo tienen que aguantar los jugadores de fútbol que falten al respeto a su madre, a su padre, que le digan "muérete" o que le llamen "hijo de tal"¿ ¿hasta cuándo hay que aguantarlo?

Y especialmente en el Pizjuán, donde el Sevilla ha reconocido haber pagado en multas por insultos a rivales 300.000 euros con cerca de 14 denuncias por parte de la Liga de Fútbol Profesional. No sólo pasa en el Sánchez Pizjuán, por supuesto. Pasa en muchos estadios, pero especialmente en éste.

Ahora, dicho lo dicho, Ramos se equivoca. Porque, aunque desgraciadamente esos insultos tienen lugar en muchos campos, los jugadores nunca deben encararse a los aficionados y menos a los cuatro tontos que van a insultar a un campo de fútbol. Ramos no gana nada con esto. Le sobra ese gesto de encararse a los aficionados radicales del Sevilla. Y por cierto, el domingo, otro Sevilla-Real Madrid. Ayer Sergio Ramos decía que no se puede aguantar que te falten el respeto. Ni a ti, ni a tu madre, ni a tu familia. Pero me da que desde anoche Ramos ha sido nombrado enemigo público número uno por el sevillismo.

Así opinaba Manu Carreño sobre lo que ocurrió en Sevilla tanto en 'El Larguero' como en su columna diaria en 'Hoy por Hoy'.

"No merecen respeto"

El Real Madrid logró clasificarse a cuartos de final después de un gran encuentro en el Ramón Sánchez Pizjuán, que terminó en empate (3-3). El partido se enturbió en los últimos minutos con el gesto de Sergio Ramos, que se dirigió a un sector de la grada con un gesto reivindicativo tras su gol.

El capitán madridista quiso explicar la jugada ante los medios de comunicación. "No me he calentado en ningún momento. Se hablará mucho de la celebración, no he faltado el respeto a la afición en ningún momento. He pedido perdón a preferencia, gol sur y a fondo, pero a otra parte, si te pitan desde el primer momento y se acuerdan de tu madre, obviamente le pido perdón a una parte, pero a los demás no".

Después del gesto, la afición en pleno pitó a Ramos, pero él piensa que los aficionados cambiarán su opinión cuando vuelvan a ver las imágenes. "Cuando vean la repetición seguramente lo entenderán de otra manera. Cuando te insultan desde el primer segundo, esa gente no merece respeto ninguno. El sevillismo sí y yo creo que el presidente del Sevilla debe tomar medidas para que eso no quede reflejado y manche a una gran afición como es la del Sevilla".

En su momento, Sergio Ramos afirmó que cuando se muera le enterrarán con una bandera del Sevilla y otra del Madrid. Este jueves volvió a afirmarlo tras lo sucedido. "El día que me entierren, iré con una bandera del Sevilla y otra del Madrid, eso no va a cambiar. Los sentimientos van por dentro".

Piqué, presidente

En los últimos días Piqué se ha alzado como portavoz del Barça. Sus palabras y quejas por el arbitraje recibido en el partido de ida de Copa en Bilbao y en el duelo de Liga ante el Villarreal han convertido al central culé en el protagonista de la semana.

Además, es conocido el deseo que tiene Gerard Piqué de liderar un proyecto en el equipo de su vida, ya lo han dicho grandes culés como Pep Guardiola o Xavi Hernández, este último en El Larguero, hacen que la duda sobre si sería el puesto ideal para Piqué sea razonable.

¿Sería un buen presidente para el FC Barcelona? Ese ha sido el debate de El Larguero de este jueves. Jordi Martí y Sique Rodríguez piensan que sí, que el actual defensa del Barça sería un buen presidente. Sin embargo, Antón Meana y Jesús Gallego piensan lo contrario, que Piqué no sería un buen presidente del FC Barcelona.

Comentarios