Rusia quiere que no sea delito pegar a la mujer una vez al año

Rusia quiere que pegar a la mujer una vez al año no sea delito. Puede parecer un titular de nuestros colaboradores de El Mundo Today, pero no. Es una noticia totalmente verídica. Por ello hemos contado con nuestro corresponsal Rodrigo Fernández, que nos ha explicado todos los pormenores de esta propuesta.

El Parlamento ruso aprobó este miércoles en primera lectura una propuesta para que la violencia de género deje de ser un delito penal para ser una falta administrativa, que se pagaría con una multa de 500 euros, un arresto de 10 o 15 días o hasta 120 horas de trabajo social. De forma que los maridos que peguen a sus mujeres sólo irán a prisión si lo hacen "más de una vez al año".

"Según la ley actual si tú le pegas a tu niño te arriesgas a dos años de cárcel. Pero si el que le pega es el vecino solamente tendrá que pagar una multa", ha detallado Fernández. Por tanto, lo que los legisladores han hecho es igualar el castigo a los ataques que se producen en la calle con los que se producen dentro del hogar. Cuyas víctimas son principalmente niños y mujeres.

La medida ha sido propuesta precisamente por una mujer, Yelena Mizulina, una diputada conservadora de sesenta y dos años. Ella pensó que la ley actual es una incongruencia y que tenían que igualar el castigo. Pero en vez de subir las penas para las personas ajenas al hogar ha propuesto rebajar la de los agresores en el ámbito doméstico. No es la primera medida controvertida que lleva al Parlamento. Ella fue una de las impulsoras de la normativa que penaliza "la propaganda gay".

Los trámites en el Parlamento ruso pasan por tres lecturas y esta medida sólo ha superado la primera. La segunda sería para introducir enmiendas y la tercera para votar un nuevo texto en caso de que se hubieran introducido modificaciones. "De ahí pasa al Senado ruso, que puede debatir o no el tema. Si no lo debate a las dos semanas pasa a la firma del presidente", ha explicado Fernández. Lo cierto es que no parece que se vaya a tumbar la medida, puesto que en primera lectura ha logrado 368 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Cifras brutales

En Rusia son maltratadas cerca de treinta y seis mil mujeres cada año y la tercera parte termina en muerte. En el año 2012 fueron asesinadas entre doce mil y catorce mil mujeres a manos de sus parejas u otros familiares cercanos, según un estudio conjunto del Ministerio del Interior ruso y el Consejo de Derechos Humanos.

