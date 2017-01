Pepe Castro no confirma que Monchi vaya a seguir en el Sevilla en esta temporada

El presidente del Sevilla, José Castro Carmona, que habló a los micrófonos de El Larguero, no confirmó la continuidad del subdirector general deportivo, Monchi, al final de la presente temporada. "No se puede obligar a alguien a estar donde no quiere estar", destacó.

Castro, muy contento tras la victoria ante el Real Madrid, indicó que están "muy satisfechos pero tenemos que tener los pies en el suelo". "La Liga no es para nosotros, es para Real Madrid y Barcelona (...) Somos realistas, no renunciamos a nada pero nuestro objetivo es clasificarnos para la Champions", añadió.

Respecto a la polémica que sobrevoló el Sánchez-Pizjuán con Sergio Ramos, el presidente sevillista no quiso mojarse y señaló que "¡hay que hablar de fútbol! Estamos haciendo muchas cosas". Aún así, Pepe Castro se sinceró: "Es verdad que hay sanciones a los Biris pero estamos intentando que eso se resuelva".

Comentarios