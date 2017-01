Sainz: "Carlos tiene talento y actitud para ser campeón del mundo"

Un campeón del mundo y un aspirante a serlo. Dos amantes del motor. Dos 'locos' de las cuatro ruedas. Carlos Sainz y Carlos Sainz. Padre e hijo. Este jueves El Larguero se ha desplazado a Carlos Sainz Center de Las Rozas, el centro de karting que gestiona Carlos Sainz padre desde varios años.

En una mesa se sientan padre e hijo con Manu Carreño, el expiloto Pedro Martínez de la Rosa, y la voz del motor de la SER, José Antonio Ponseti. En ella se encuentran la pausa y la experiencia de un doble campeón del mundo de Rallys, Carlos Sainz, y la ilusión y las ganas de un piloto de Fórmula 1.

"Quiero pensar que mi hijo será algún día campeón del mundo", dice Carlos Sainz. Que sueña con que su hijo logre su gran objetivo. "Tiene el talento y la actitud para ser campeón" pero el padre avisa: "ser campeón de cualquier cosa es muy difícil, de tener suerte, de estar en el momento justo...".

Carlos Sainz hijo, que encara su tercera temporada en la Fórmula 1 recoge el guante. "Da por hecho que hasta que no se consiga o me ponga en una posición de luchar por un campeonato del mundo no voy a parar".

Precisamente eso, las ganas de ser campeón del mundo, es lo que más ha elogiado Pedro Martínez de la Rosa, que la pasión de Carlos Sainz Jr. viene desde que nació y eso es lo más importante.

Las ofertas recibidas y el futuro de Carlos en la Fórmula 1

A la pregunta de si ha tenido ofertas la respuesta ha sido muy clara: "Sí, para que nos vamos a engañar. Hubo una opción bien clara y muy atractiva que era la de Renault que llegó en junio. La oferta se consideró y al final se dejó aparte porque todavía era muy pronto en el año y había que ver que pasaba en 2017 y porque a Red Bull no le hacía ninguna gracia dejarme ir. Lo pensé con mi equipo, mi padre y compañía y dijimos que por muy atractiva que fuera había que tener paciencia", ha asegurado en los micrófonos de El Larguero.

Hablé con Merecedes pero no hubo ninguna oferta, creo que Mercedes lo tuvo muy claro desde el primer momento. Yo creo lo estuvieron pensando pero no hubo oferta ni posibilidad de ir a Mercedes.

Quiero pensar que mi hijo será algún día campeón del mundo

Comentarios