Preparados para cruzar la frontera de Estados Unidos con Trump

David tiene 30 años y un futuro que le espera, pero en su camino se ha cruzado Donald Trump. En el sentido literal, porque los mensajes de odio que ha lanzado y su intención de sellar la frontera con México con un muro llevan a David a pronunciar varias veces la palabra “veremos”. Es un hondureño y es consciente de que los Estados Unidos de Trump serán territorio hostil.

Habla desde México, en la Casa del Migrante de Saltillo de Frontera con Justicia, una asociación civil sin ánimo de lucro que se dedica desde 2002 a la atención integral de los migrantes y refugiados. En la red de casas de acogida ideada por el padre Pedro Pantoja se repiten historias como la de David. Muchos vienen de Honduras, como él. Otros, de Nicaragua, El Salvador o Guatemala. Darío Lozano trabaja en el centro y cree que las realidades que se viven en esos países seguirán presionando a las personas a viajar y está convencido de que esa situación no va a cambiar con Trump.

"Mi hermana está muy preocupada. ya no puede ir a trabajar tranquila"

David dejó Tegucigalpa hace dos años porque la falta de empleo y la violencia generalizada le empujaron a empezar un viaje hacia Estados Unidos. Sus hermanos ya lo hicieron y consiguieron llegar a Chicago. Él ha gastado de momento unos setecientos dólares en este viaje, su hermana once mil porque la recogieron directamente en Honduras y su otro hermano cinco mil. Ellos viven como ilegales en Estados Unidos y cuando hablan las conversaciones se convierten en cariñosas advertencias y búsqueda de consuelo: “Mis hermanos piensan que va a haber una cacería indiscriminada contra los ilegales. Mi hermana está muy preocupada porque ya no puede ir a trabajar tranquila, se siente acosada. Hay mucha gente a favor de Trump que los insulta, por ser latinoamericanos. Mi hermana piensa que cuando Trump asuma la presidencia esto irá a más y teme ya no conseguir ningún trabajo".

El consejo que le llega al otro lado de la frontera es que espere: “Mi hermana me aconseja que me espere y me dice que ella se va a estar comunicando conmigo y me va a decir si la situación va a mejor, si está mal o si debería regresar a mi país”. Él lo descarta: “Yo solo voy hacia atrás para tomar impulso”. Lo dice convencido, aunque sabe que cruzar el desierto o atravesar el Río Bravo es la parte más difícil del viaje. En la frontera se juntan todos los peligros, incluidos los delincuentes que extorsionan a los migrantes, los secuestran, los asaltan. En la Casa del Migrante Saltillo hay unas 70 personas, la mayoría hombres de entre 20 y 30 años y muchos - dice David - están “listos a tomar el riesgo”. ¿Vale la pena hacerlo sin saber qué vida le espera en Estados Unidos? David suspira y contesta” "Yo creo que sí valdría la pena, porque todos buscamos mejorar y, en cierta manera, ayudar a todas nuestras familias que quedaron atrás y que necesitan de nosotros. Sí vale la pena. No es un sueño americano, es un sueño individual. Valdría la pena. Valdría la pena alcanzarlo".

