PODCAST | El cine contra el racismo

Después del Oscar a 12 años de esclavitud, se empieza a hablar de racismo en Hollywood. El año pasado hubo críticas a la gala de los Oscar por ser demasiado blancos y este año, hay varias películas protagonizadas por actores y actrices negros que retratan distintos aspectos del racismo que ha estado -y está- presente en Estados Unidos.

Esta semana se estrenan dos de ellas, que no han tenido demasiada suerte en los Globos de Oro, pero que podrían estar nominadas en distintas categorías, sobre todo las interpretativas, en los Oscar de este año. La primera es Figuras Ocultas, película ha logrado superar en taquilla a La La Land, la sensación de la temporada. Es un drama con humor y nostalgia, que cuenta la historia de las mujeres negras que trabajaron en la NASA como matemáticas, calculadoras humanas, en los años sesenta, en plena carrera espacial con Rusia y cuando los negros no tenían derechos, no podían compartir baño con los blancos y no podían votar, por ejemplo. Protagonizada por Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Janelle Monáe, Kirsten Dunst o Kevin Costner.

La otra es cinta es un drama más intimista. Es Loving, del director Jeff Nichols, autor de Mud y Take Shelter. Con tranquilidad, sin grandes discursos ni heroísmos, lleva a la gran pantalla la historia de amor de una mujer negra y un hombre blanco en Virginia, cuando los matrimonios mestizos estaban prohibidos. La pareja, harta de detenciones, palizas y desplantes, deciden vivir juntos a pesar de la ley y luchar para que su amor y su matrimonio salgan adelante. La cinta cuenta con una excelente interpretación de Joel Edgerton y Ruth Negga.

Este viernes llegan otros estrenos, también cercanos a los premios de la Academia, como la cinta alemana Toni Erdmann, una comedia inteligente, dirigida por Maren Ade, sobre un padre y una hija que no parecen congeniar muy bien. La relación es la excusa perfecta para hablarnos de machismo, felicidad, reconciliación generacional y las dos europas, la estirada Alemania y la servil Rumanía.

Además, vuelve Michael Fassbender con Alicia Vikander en el drama de época dirigido por Derek Cianfrance, La luz entre los océanos. Una fallida historia de amor y de robo de niños.

En cuanto al cine español, dos estrenos muy recomendables. El primero es una comedia, muy diferente de las que se han estrenado en nuestro país últimamente. Es Los del túnel, protagonizada por Arturo Valls y Natalia de Molina. La otra es Callback, un thriller de Carles Torres, rodado en inglés en Nueva York, en el que un hombre trata de lograr el éxito cueste lo que cueste. Callback fue la ganadora del pasado Festival de Málaga.

