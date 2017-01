"Así no, Zidane"

"Hoy el francés ha querido defender a Danilo, del que ha dicho que no está con él al cien por cien, si no que lo está al mil por cien. Algo que no es la primera vez que le vemos hacer al galo esta temporada y que tiene pinta que es más para darle confianza al defensa que otra cosa"

"Lo que me ha sorprendido ha sido el momento en el que ha dicho que lo de Danilo es más bien cosa de lo que decimos y escribimos los medios de comunicación"

"Desde que llegó Zidane al banquillo del Real Madrid me ha gustado como se ha comportado, la línea que ha mantenido y el discurso que ha dado, pero eso de culpar a la prensa de cosas que pasan suena muy rancio. Más típico de otras épocas más casposas. Espero que Ziane no caiga en eso, porque suena a explicación sin argumentos. Más hacer autocrítica y menos buscar responsables en otros lugares que nada tienen que ver".

Kameni no ve problemas en el Real Madrid

A pesar de las dos derrotas consecutivas, el portero del Málaga, Carlos Kameni, que pasó por 'El Larguero', no cree que haya dudas en el equipo madridista.

A Farinós le extraña la situación del Valencia

El ex jugador de Valencia y Villarreal analizó en 'El Larguero' el encuentro entre ambos conjuntos de la Comunidad Valenciana y opinó sobre la situación valencianista con Peter Lim a la cabeza.

Aythami le 'echa un capote' a Araújo

El central de la Unión Deportiva Las Palmas pasó por 'El Larguero' y comentó la situación del equipo canario tras los problemas con Sergio Araújo. "Es un buen chico y después de varios errores hay que estar apoyándoles y estar a muerte con él".

