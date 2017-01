El bingo y otras curiosidades de Keylor Navas

En 'El Larguero' Keylor Navas habló de la sensación del vestuario del Real Madrid a los pitos en el Bernabéu, de su relación con Kiko Casilla, de las 'espaldas anchas' de Ramos y también habló de su cara menos visible, la personal.

Su gusto por la comida española

"Me gusta mucho el cerdo, el jamón, queso semi curado, la carne es muy buena, los mariscos también... me gusta todo"

Juega al bingo con la familia

Cuenta Keylor que ahora están en casa 14 familiares de Costa Rica. "Tenemos fiesta cada día en el sentido de que vemos una película, jugamos al bingo...", dice antes de asegurar que gana "siempre que quiere".

Lleva a su familia a ver la nieve

Otras de las cosas que ha hecho con sus familiares es ir a la sierra a ver la nieve. Una novedad para muchos de ellos que viven en Costa Rica, lo que hace imposible verla.

Queda cada semana para estudiar la Biblia

"Rezo prácticamente todos los días. Una vez por semana tenemos un grupo de estudio de Biblia, donde tratamos de estudiar la Biblia y de aprender de la palabra de Dios. Y los jueves invitamos a gente a ver una charla cristiana", cuenta.

Bachata, salsa o merenge

"Las tres". Keylor no elige, pero prefiere no hacer una demostración en el estudio porque siempre que baila lo hace con su mujer y no está. "El próximo día vengo con ella".

