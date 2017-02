Errejón: "Si ganan las tesis de los compañeros que acompañan a Iglesias será más difícil ganar a Rajoy"

Íñigo Errejón ha advertido este miércoles en ‘Hoy por Hoy’ de que una victoria del equipo de Pablo Iglesias en Vistalegre perjudicaría electoralmente a Podemos. “Si se imponen las tesis de los compañeros que acompañan a Iglesias será más difícil sacar a Rajoy”, ha asegurado el número 2 de Podemos, que ha evitado atacar abiertamente al “nuevo entorno” - como él lo ha llamado - del líder del partido, aunque sí ha señalado que “el problema no es Pablo” sino su lista, la gente que lo acompaña y, fundamentalmente, la que ha sido excluida.

“El problema no es Pablo. Yo le he visto capitanear la transversalidad e interpretarla mejor que yo mismo. El problema no es Pablo, y yo pido el voto para Pablo como secretario general. Si yo creyera que su lista es la mejor iría en ella, pero creo que no podemos perder materia gris e ideas”, ha explicado Errejón, que ha criticado el “desplazamiento de los compañeros y compañeras que han sido referentes en el Podemos original, y que han ido encontrándose cada vez más fuera o reconociéndose menos en el proyecto”. En su opinión, “algo no estamos haciendo bien. Ha habido un desplazamiento de compañeros insustituibles y, al mismo tiempo, un viraje ideológico que nos ha desconectado de muchos españoles que ahora están huérfanos, y los dos fenómenos tienen que ver”.

El número 2 de Podemos ha destacado, además, el momento determinante que atraviesa la formación, y ha hecho un llamamiento a la unidad una vez superado el fin de semana en Vistalegre. “Nos estamos jugando que Podemos esté en disposición de gobernar o nos conformemos con la posición tradicional de las formaciones de protesta”, ha advertido Errejón, que ha reconocido que dentro del equipo de Iglesias hay personas que quieren apartarlo de los cargos de responsabilidad que ostenta. “No digo nada nuevo si expreso que buena parte del entorno de Pablo no me quiere en las posiciones de relevancia que tengo ahora. Supongo que responde a una mezcla de discrepancias ideológicas y de que hay gente que cree que puede hacerlo mejor. Es legítimo, pero tiene que decidirlo la nueva dirección que salga de Vistalegre”, ha señalado el todavía portavoz parlamentario de Podemos.

En cuanto a la posibilidad de ser el próximo candidato a la alcaldía de Madrid, como Pablo Iglesias le ha ofrecido en las últimas semanas, Errejón la ha descartado tajantemente – “es algo que no me planteo en modo alguno” – y ha criticado que “Vistalegre no es un intercambio de cromos, y mucho menos de cromos que no son nuestros, hay que respetar la alcaldía de Madrid y el espacio que es Ahora Madrid y que tiene sus propios ritmos”.

