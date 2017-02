Rafael Catalá considera “anómalo” que haya trascendido que las fiscales querían imputar a Pedro Antonio Sánchez

Rafael Catalá ha rechazado “radicalmente” que el gobierno haya tenido nada que ver con el hecho de que la Fiscalía General del Estado pidiera que no se imputara en la Púnica a Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia, en contra del criterio de las fiscales que investigan la causa. “El gobierno no da ninguna instrucción a la fiscalía”, ha insistido el ministro de Justicia, que sí ha considerado “anómalo” que se hayan conocido las discrepancias de las dos fiscales.

“Algo no ha funcionado bien en la fiscalía, me parece un procedimiento anómalo, esa discrepancia interna puesta de manifiesto hacia el exterior. Es el funcionamiento normal de esta organización y de muchas otras”, ha explicado Catalá, que piensa que “que se nieguen a firmar [el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que pide que Pedro Antonio Sánchez no sea investigado] generará algún tipo de actuación interna en la fiscalía”. El ministro ha criticado que la noticia haya trascendido y ha cuestionado, incluso, el criterio de las dos fiscales asignadas al caso, frente al de sus superiores. “No tiene sentido que digan que han discrepado con sus jefes y que les han impuesto un criterio, es el funcionamiento normal. Hay dos fiscales de categoría de base que su criterio no es soportado por fiscales del Tribunal Supremo y por el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, que son personas con mucha relevancia y mucha categoría profesional. Yo tiendo a pensar que quien ha fijado esos criterios finalmente tiene la cualificación profesional y la autonomía para hacerlo con total objetividad, o sea, que quizás quien tiene el problema son las fiscales. Que dos fiscales, su criterio no sea soportado por sus jefes, no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes. Yo me pongo más del lado de los jefes”.

El responsable de Justicia sí ha enmarcado dentro de “una secuencia temporal con una cierta lógica”, sin embargo, que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, presumiera en una entrevista de que cuatro fiscales del Supremo apoyaban la tesis de no imputarle, una información que no se conocía oficialmente en el momento de esas declaraciones. “La Fiscalía General del Estado dicta un decreto que se comunica a Anticorrupción y al día siguiente el presidente de Murcia hace referencia a su contenido. Han pasado horas suficientes como para que le hayan podido informar del asunto”, ha señalado. Preguntado por el futuro del presidente de Murcia si finalmente resultara imputado, Catalá ha rechazado que tenga que dimitir, a pesar del acuerdo anticorrupción que su partido, el Partido Popular, ha sellado con Ciudadanos. Un acuerdo que, en su opinión, “se presta a interpretación, como tantos documentos. Nosotros sabemos muy bien lo que quisimos decir. La mera declaración como imputado no debe llevar consigo la exigencia de responsabilidades políticas”, ha zanjado.

