Star Wars revela que el episodio VIII se titulará 'Los últimos Jedi' en España

El pasado 24 de enero, Star Wars confirmaba que el título internacional del octavo episodio de 'La guerra de las Galaxias' sería 'The Last Jedi'. No obstante, en aquella publicación no se dio a conocer cuál sería el título oficial en España, algo que se ha revelado este viernes a través de la cuenta oficial de Twitter de Star Wars España.

El perfil ha confirmado que la nueva película se llamará 'Los últimos Jedi', un título bastante similar a la versión inglesa. No obstante, el hecho de que el título sea en plural confirma una de las teorías más populares entre los seguidores de Star Wars: 'The Last Jedi' no es una única persona.

Luke Skywalker no es el último Jedi

Tras revelarse el título de la nueva entrega de Star Wars, los seguidores de 'La Guerra de las Galaxias' aseguraban que el legendario Luke Skywalker sería el último caballero Jedi al que se refería el título de la cinta en inglés. Otras teorías apuntaban a que personajes como Kylo Ren, Rey o incluso el Líder Supremo Snoke podían ser el 'último Jedi' al que se refería el título del octavo episodio de Star Wars.

No obstante, el matiz lingüístico abre un nuevo abanico de posibilidades. Una de las hipótesis más populares explicaría que Rey y Luke Skywalker partirían en busca de otros jóvenes con potencial Jedi con el objetivo de volver a crear una nueva Orden intergaláctica.

La película llegará el 15 de diciembre

A través de Twitter, la compañía también ha confirmado que la película llegará a la gran pantalla el 15 de diciembre. Pese a que todavía no se ha anunciado cuándo podrá verse el primer tráiler, todo indica a que será el próximo mes de abril durante la Celebración de Star Wars que tendrá lugar en Orlando.

Durante esta celebración también se rendirá tributo al Episodio IV: 'Una nueva esperanza', en el 40º aniversario de su estreno y se homenajeará a la recientemente fallecida Carrie Fisher. Habrá que esperar hasta entonces para descubrir más sobre la nueva película de Star Wars.

Comentarios