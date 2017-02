Pau Donés: "Yo vivo, y eso es lo más importante"

Pau Donés (Barcelona, 1966) cumplió en octubre 50 años. Lo celebra por todo lo alto y el cáncer no va a arruinar sus planes. Presenta en el Liceu gira, disco y libro, y todo comparte nombre: '50 palos'. Cierra el libro con esta frase: "Ya he disfrutado de la mitad de mi vida y me dispongo a ir a por lo que me queda. A tope, sin medias tintas, hasta que el cuerpo aguante. Y el día que no aguante, adiós muy buenas y que me quiten lo bailao. O mejor, que no me lo quiten".

"Muy bien". Así está Pau Donés. Con sus 50 palos; con su disco, documental, libro y gira. 'Déjame vivir', parece que le dice al cáncer: ese enemigo que, como anunció el 8 de febrero, ha vuelto a despertar. "Me miro en el espejo y digo: 'joder, qué buena pinta tienes'". El cangrejo, así lo llama, es de momento para él "como un constipado mal curado". Sabe que esta forma de verlo puede parecer sorprendente, y que el cáncer es una enfermedad grave, pero como protagonista no le parece una enfermedad "excesivamente limitante". "Voy a esquiar, puedo escribir un disco, puedo grabarlo, puedo ensayar...lo que seguramente no podré hacer será irme de fiesta". Por lo demás, tiene "una enfermedad crónica que irá yendo y viniendo" y que le ha hecho reencontrarse con momentos de su vida "muy emotivos".

Recuerda cómo, cuando se hizo las dos primeras operaciones y los resultaros dieron limpio, los medios dijeron 'Pau Donés está curado'. Y corrige: "El cáncer no se cura. A Pau Donés no le ha vuelto el cáncer: nunca ha dejado de tenerlo". Del mismo modo que no ha dejado de tener cáncer, tampoco le han abandonado las ganas, que estaban ahí antes que el oncogén BRAF. "No es que ahora me haya dado cuenta de que hay que ser feliz y aprovechar el tiempo, pero sí me ha reafirmado en el asunto", explica el músico.

"Yo vivo, y eso es lo más importante". Vive; y lo hace, cada vez más, "con ilusión". En el presente, y sin pensar demasiado en el tiempo restante. "¿Cuánto me queda? De cinco, (si va la cosa mal) a cuarenta años (si va la cosa bien). Seguiremos apasionándonos por la vida". Pau Donés nació con dos cualidades "un tanto especiales": la dislexia y la hiperactividad. Esa hiperactividad le da una curiosidad por la vida tremenda que aún mantiene. "Tengo muchas cosas por hacer, mucha ilusión por hacerlas, muchas ganas". ¿Al cáncer? "Cinco minutitos al día para recordar que está ahí". Y a vivir.

