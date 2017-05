Manu Carreño: "El Barça no volverá a hacer nunca un fichaje así"

Manu Carreño dedica su comentario en 'Hoy por Hoy' este viernes al nuevo capítulo del 'caso Neymar'. Y es que este jueves el juez José de la Mata abrió juicio oral al delantero brasileño y al presidente del Barcelona, Bartomeu, dando continuidad a la querella interpuesta por el fondo brasileño DIS, que poseía el 40% de los derechos del jugador.

"Neymar, uno de los mejores jugadores del mundo, viene arrastrando viene arrastrando desde que fichó por el Barça uno de los peores contratos del mundo. Y veremos las consecuencias. Pero no va a ser ninguna broma.

El juez instructor José de la Mata, en principio, no vio ningún delito en el fichaje de Neymar por el Barça, pero la Sala de los Penal pidió a dicho juez la revisión del caso, que finalmente abrirá ese proceso penal contra Bartomeu, presidente del Barça, Sandro Rosell, expresidente del Barça, el propio futbolista Neymar y sus padres.

Hay peticiones por parte de la Fiscalía de cinco años de prisión y hasta diez millones de euros por un delito de corrupción en los negocios y de estafa impropia. Repito, no es ninguna broma. No es un tema fiscal, que tampoco es ninguna broma. Pero que en muchas ocasiones los futbolistas han resuelto pagando y aquí paz y después gloria.

Esto es un caso mucho más grave y veremos a ver qué ocurre con el presidente del Barça y con el expresidente del Barça. No es el primer directivo ni presidente del fútbol español que se sientan en un banquillo. No es el primer presidente del fútbol español que acaba ingresando en la cárcel. Veremos a ver qué ocurre en este caso, pero sí que creo que el Barça no volverá a hacer nunca un fichaje tal mal hecho como el que hizo el del Neymar.

Habrá que ver las consecuencias penales, pero, sin duda, uno de los mejores jugadores del mundo va a ver cómo ese contrato, uno de los peores gestionados del mundo, puede tener consecuencias muy graves para él, su familia y su club".

