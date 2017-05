¿El ejercicio es antioxidante?

Siempre se ha creído que la actividad física era el mayor generador de estrés oxidativo por la gran cantidad de radicales libres que genera el metabolismo aeróbico.Precisamente por esto, el sistema aeróbico se llama oxidativo por que se basa en la oxidación de la glucosa y de otras moléculas para obtener energía, no por que se produzcan radicales libres, que es un accidente. Así lo han documentado varios estudios (Fisher-Wellman, 2009). Éste ha sido en diferentes ocasiones el argumento de venta por el que tradicionalmente se ha tratado de recomendar antioxidantes a los deportistas de resistencia.

No obstante, el estrés oxidativo no sólo depende de la cantidad de especies reactivas del oxígeno, causantes de la oxidación o envejecimiento celular, sino de la relación entre la producción de estos cuerpos y la producción de antioxidantes encargados de compensar y reparar el daño causado por los primeros. Por tanto, si generamos más antioxidantes que sustancias con capacidad oxidativa, acabaremos generando una situación positiva para la lucha contra el envejecimiento celular.

Recientemente se ha publicado una revisión sistemática y meta-análisis de la literatura científica existente en la prestigiosa revista Sports Medicine (De Sousa et al, 2016) donde se observó que la actividad física, independientemente del sexo, edad, intensidad, volumen o tipo de ejercicio, no solo aumentaba la producción de antioxidantes sino que, además, y en contra de la creencia establecida, reducía los marcadores de estrés oxidativo (pro-oxidantes). De esta manera, se concluye documentando un claro efecto antioxidantede la actividad física. Éste efecto no depende del tipo de actividad física e intensidad a la que se desarrolle o la frecuencia semanal, cualquier persona, independientemente de su edad o condiciones físicas, se beneficiaria de la actividad que pueda realizar protegiéndole de las diferentes enfermedades y riesgos.

Sedentarismo, un mal universal

Alrededor del 30% de los adultos de todo el mundo no realizan suficiente actividad física, lo que supone un mayor factor de riesgo que fumar, tener altos niveles de colesterol, hipertensión y cualquier otra causa de mortalidad. Un estilo de vida sedentario se relaciona con multitud de patologías como obesidad, Diabetes tipo II, hipertensión, enfermedades coronarias y muchas otras. Además, el estrés oxidativo se cree que está detrás o relacionado con las anteriores más enfermedades neurodegenerativas, arterioesclerosis o cáncer entre otras.

Las razones por las que se asocia el sedentarismo con un alto número de enfermedades, así como con un alto nivel de mortalidad, son diversas pero normalmente están relacionadas con enfermedades del sistema inmune o metabólicas relacionadas con procesos degenerativos como estrés oxidativo o inflamación crónica, ambas relacionadas con el proceso de envejecimiento.

La actividad física reduce la inflamación a largo plazo y reduce el estrés oxidativo. Es precisamente esta capacidad para reducir la oxidación lo que consigue que realizando ejercicio mejoren aspectos como el envejecimiento celular, aumente la sensibilidad a la insulina mejorando la vida de los diabéticos, o se reduzca el colesterol.

Es por ello que un estudio titulado Oxidative stress and potential interventions to reduce oxidative stress in overweight and obesity y publicado en 2007 en la prestigiosa “Diabetes, Obesity & Metabolism” (IF: 6.198) sugiriera que, posiblemente la actividad física sea el único método capaz de reducir el estrés oxidativo independientemente del sobrepeso del individuo.

Sara Tabares es entrenador personal en Valencia y directora de PERFORMA Entrenadores Personales

