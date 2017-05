Maisie Williams y Anya Taylor-Joy protagonizarán la próxima película de X-Men

El universo de X-Men continúa expandiéndose más allá de las historias protagonizadas por 'Lobezno', 'Magneto' o 'Mística'. La película 'Logan' ha supuesto un antes y un después en una de las factorías más prolíferas de la compañía Marvel, que ha aprovechado la película protagonizada por Hugh Jackman para dar paso a una nueva generación de mutantes y posibles historias derivadas que van más allá de los personajes más reconocibles del universo de los mutantes.

Otro de los factores que han promovido la expansión de este universo ha sido el éxito del antihéroe Deadpool, que también ha introducido nuevos mutantes como Cable, Coloso, Cabeza Nuclear Negasónica Adolescente y Domino. A raíz de estas dos películas, X-Men se expande en dos direcciones. Por una parte la historia de X-23, la descendiente de Lobezno y, por la otra, la factoría de los 'Nuevos Mutantes'.

La película llegará en abril de 2018

La película sobre X-23 todavía no es más que un rumor. No obstante, 'Nuevos Mutantes' ya tiene fecha de estreno: 13 de abril de 2018. El nuevo proyecto de la factoría X-Men, que estará dirigido por Josh Boone, comenzará a rodarse en julio y presentará a un nuevo grupo de mutantes adolescentes basados en la serie de cómics con el mismo nombre creada en los años 80.

Por el momento no se han desvelado los detalles de la trama. No obstante, la compañía ha confirmado, tal y como asegura The Hollywood Reporter, las actrices que interpretarán a dos de sus protagonistas principales: Magik y Wolfsbane. Para ello han escogido a dos de las grandes revelaciones de Hollywood: Maisie Williams y Anya Taylor-Joy.

Siguiendo los pasos de Sophie Turner

La actriz británica Maisie Williams, conocida por interpretar a Sansa Stark en 'Juego de Tronos', sigue los pasos de su hermana en la ficción, Sophie Turner, y se une al universo de X-Men. Anteriormente, Turner daría vida a la mutante Jean Grey en X-Men: Apocalipsis y volverá a interpretar al presonaje en 'X-Men: Dark Phoenix'.

Ahora Williams sigue los pasos de su hermana ficticia e interpretará a Wolfsbane, una mutante que tiene la habilidad de convertirse en loba. Mientras tanto, Anya Taylor-Joy interpretará a Magik, una joven con poderes de hechicería y teletransporte. Anteriormente, la actriz ha aparecido en otras películas como 'La bruja' y 'Múltiple'.

