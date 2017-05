Almodóvar: "Mientras, siga vivo defenderé la pantalla grande"

Rodeado de sus compañeros de jurado, entre otros Paolo Sorrentino y los actores americanos Will Smith y Jessica Chastain, Pedro Almodóvar ha leído ante la prensa un comunicado en nombre de todos ellos, en el que celebran la llegada de las nuevas plataformas, pero advierten que: “No deben tratar de suprimir las ya existentes y creo que ese el debate. La solución es simple – continuó en español el director-las plataformas deben asumir y aceptar las reglas del juego en vigor, que consisten en respetar las ventanas de exhibición y contribuir a la producción según las leyes que rigen en Europa”.

El Festival de Cannes ha incluido en la sección oficial a concurso dos películas producidas por Netflix -The Meyerowitz Stories, del americano Noah Baumbach, y Okja, del director coreano Joohn-Ho- , pero los exhibidores franceses no han aceptado que la plataforma no se adapte a la ley francesa y las películas puedas exhibirse online sin respetar los 36 meses de separación tras su estreno en salas. Esto ha abierto una guerra en la industria, pero los miembros del jurado han tomado partido.

Almodóvar no le ha quitado hierro al asunto y ha insistido: "Seria una paradoja que la Palma de Oro de Cannes no pudiera verse en pantalla grande". Con su habitual chispa, ha deseado que los jóvenes vuelvan a sentir la hipnosis del cine: “Creo que la pantalla donde vemos por primera vez una película no debe ser parte de nuestro mobiliario. Para ver bien una película, debemos sentirnos diminutos, dentro y arrastrados por esa historia·”

Hoy ha arrancado Cannes con gestos políticos, pero poco cine de calidad. La película inaugural, LesFantômes d´Ismaël de Arnaud Desplechin ha sido recibida con un silencio atónito por parte de la prensa. ¿Cómo se puede abrir un festival como Cannes con semejante nimiedad? Las fuerzas vivas del cine galo – Marion Cotillard, Mathieu Almaric y Charlotte Gainsburg – protagonizan una historia de amor alambicada y artificial, que lógicamente no puede aspirar a palma de oro, y han hecho bien en presentarla solo a modo de escaparate y actor de reivindicación de la industria y la cultura francesa.

Los miembros del jurado de Cannes: Gabriel Yared, Paolo Sorrentino, Pedro Almodovar, Will Smith, Jessica Chastain, Fan Bingbing y Agnes Jaoui / Epsilon (Getty Images)

También ha sido un gesto testimonial la presentación del documental de Vanessa Redgrave, Sea Sorrow, su debut como directora a los 80 años. Un documental que no aporta nada nuevo más que el activismo y el apoyo a los refugiados varados a las puertas de Europa en los últimos años.

