Morata insiste en irse del Real Madrid

El futuro de Álvaro Morata no está cerrado. Su truncado fichaje por el Manchester United cerró la puerta más factible que tenía para hacer las maletas pero eso no le hace cambiar de opinión. Tras casi una semana en Los Ángeles a las órdenes de Zidane sigue teniendo claro que en el Madrid no va a ser titular haga lo que haga, que el club no le valora como a otros compañeros y por eso quiere irse.

La famosa conversación que tienen pendiente Zidane y Álvaro no se ha producido. El entrenador, que defiende que hasta el 31 de Agosto todo es posible si hablamos de mercado, quiere de su delantero lo mismo que hace un año, algo a todas luces insuficiente para Morata. Su rostro en UCLA le delata, más serio y menos bromista que de costumbre.

A escasos metros del campo de entrenamiento blanco trabaja cada día Mourinho, que habla de él sin rodeos cada vez que le preguntan: "Me da mucha pena no haber llegado a un acuerdo por Morata porque es un jugador que ha llegado al primer equipo conmigo, que ha debutado conmigo y por el que tengo un cariño especial. He disfrutado de su evolución en la Juve y en el Real Madrid, pero no me parece que pueda terminar con nosotros, lo veo difícil. Es más una pregunta para Florentino y José Ángel Sánchez".

En la misma línea se expresaba Ander Herrera en El Larguero. "Por supuesto que me vi como compañero de Morata. Yo creo que estuvo muy cerca, incluso los clubes han confirmado los contactos. Yo le deseo lo mejor, en el Madrid o en otro lado. Es un delantero top y sea donde sea va a triunfar".

En el Madrid no va a ser feliz. Zizou le ha demostrado que la BBC juega de inicio aunque no estén bien y si falla alguno de ellos prefiere cambiar el dibujo con la incursión de un cuarto centrocampista. Por eso Morata habla claro en privado desde Enero y pide a través de sus agentes que le vendan a otra Liga. Por eso trajo una oferta del United que rondaba los 80 millones de euros. Por eso no entiende que el Madrid acepte una oferta menor por James y a él le retengan aquí cuando todo parecía encaminado a una salida beneficiosa para todas las partes.

Da la sensación que el Madrid más que retener a Morata lo que no quiere es reforzar a un rival importante. Ya pasó hace años, cuando se marchó a la Juve y desde el Bernabéu le recomendaban coger las opciones que llegaban desde Alemania tipo Wolsburgo o Bayer Leverkusen. De ahí que no le desagrade la opción del Milán y siga hablando con ellos como ha hecho los últimos meses. Hay más equipos interesados y él escucha. Morata quiere irse, no es un capricho, y hará todo lo que esté en su mano para salir traspasado este verano.

