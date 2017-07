Las 10 joyas que no serán 'canción del verano' por culpa de Despacito

A estas alturas no tiene sentido dudar de cuál va a ser la canción del verano porque Despacito ha arrasado con todo, pero las vacaciones dan para mucho y no todo cabe en esos cuatro minutos. De hecho, si Luis Fonsi y Justin Bieber no existieran (y el indie se conviertiera, de una vez por todas, en el el nuevo maintream), podría reinar alguna de las perlas que forman esta lista. Todas reúnen varios de los ingredientes imprescindibles: un estribillo infeccioso, una letra que habla de amor, alguna referencia al sexo salvaje, un poco de picardía/malafollá y, sobre todo, ese algo especial que nadie sabe muy bien qué es.

'Ti amo'

¿Hay algo más veraniego que un estribillo que incluya un "te quiero" en las principales lenguas europeas? Los franceses Phoenix ya habían demostrado que dominan el arte de la melodía, pero ahora sabemos que también están más que preparados para exprimir a fondo unas vacaciones en el Mediterráneo.

'Funky'

El segundo disco de El Momo es uno de los que más están sonando en la redacción de Fuego y Chinchetas. Rimas ácidas, rimas divertidas y rimas que invitan a bailar, como las de Funky. Una advertencia, eso sí: no intenten cantarla (entera) en sus casas porque se quedarán sin aire...

'Know No Better' (feat. Travis Scott & C. Cabello)

Major Lazer convierte en hit todo lo que toca. Lean On supera ya los 1.000 millones de escuchas en Spotify y, de momento, Know No Better suma ya 79. Lo último de Diplo, Jillionaire y Walshy Fire vuelve a mezclar tantos estilos diferentes que resulta complicado decir a qué suena, pero es inequívocamente veraniego y discotequero.

'Te quiero igual'

Todo indie con amigos que no lo sean (¿el 99 % del total?) sabe que, por el mero hecho de serlo, va a ser objeto de críticas y burlas. No es una conducta gratuita, claro. Acumular primaveras (Sound) invita a hablar de música con cierto complejo de superioridad y eso, ante paganos del vinilo y las gafas de pasta, se paga. Los gallegos Novedades Carminha han metido el dedo en la yaga ("aunque te gusten Los Planetas, como a todos los puretas"). ¡Bailemos todos juntos!

'Tú conmigo' (feat. La Bien Querida)

En el mundo de la música se dan conexiones bastante raras y una de las más curiosas de los últimos tiempos tiene que ver con el gusto del DJ francés Vitalic por Jeanette y su particular forma de cantar. Una afición que ahora le ha llevado a colaborar con Ana Fernández-Villarverde, dando como resultado uno de los temas más bailongos y desenfadados de su repertorio.

'Too much'

Los grandes hits de Blondie podrían sonar en cualquier fiesta de chiringuito, pero los temas de Pollinator dan la razón a quienes defienden el reencuentro de bandas míticas. En la ochentera Too much Debbie Harry canta haber querido "demasiado". ¿La banda sonora perfecta para las rupturas obligadas del 31 de agosto?

'Quiero follar contigo'

¿Cuántas canciones llamadas Te quiero o I love you deberían haberse llamado así, en realidad? Resulta curioso que, en tiempos de acceso libre a la pornografía, cuando el tabú es casi un concepto en peligro de extinción, la proclama de Sexy Zebras esté llamando tanto la atención. Pero sí. ¡Está pasando!

'Mala mujer'

C. Tangana puede gustarte más o menos (o las dos cosas a la vez), pero lo que nadie puede poner en duda es que saca un hit de vez en cuando. El verano pasado ya lo petó con Antes de morirme y ahora, con más público, contraataca con una especie de bolero del siglo XXI en el que la músca urbana se mezcla con la electrónica y los ritmos latinos. Los dedos de Alizzz señalan el camino...

'7 días juntos' (feat. Joan Miquel Oliver)

El solo hecho de colarse por partida doble en esta lista ya dice mucho del buen momento que atraviesa La Bien Querida... ¡y eso que aún no ha salido el disco! Con 7 días juntos va un poco más allá en su viaje hacia la electrónica, pero esta vez partiendo de parajes tropicales que confirman el coqueteo del indie con el reguetón. La letra, una historia de amor no correspondido con reeencuentro fortuito al cabo de uno cuantos años, enloquece con la propina balear de Dins un avió de paper. Para muchos (incluidos nosotros), la canción indie del verano.

'Don't Delete The Kisses'

Los británicos Wolf Alice son el hype del momento. A veces les da por ponerse en modo noise rock, pero es el dream pop de de Don't Delete The Kisses lo que saca lo mejor de ellos mismos. Su último tema es un compendio de susurros, guitarras oníricas y estribillos que descienden del power pop. Bajo la luz del sol, quizá cueste entenderlo. Pero con poca luz, la cosa cambia...

