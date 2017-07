Cuando The Band la lió parda

Pocas bandas tienen una historia tan emocionante como The Band, el grupo canadiense que acompañó a Bob Dylan en sus años eléctricos y que firmó, en un breve espacio de tiempo, una de las mejores colecciones de música americana.

Su camino a la primera línea de la música fue largo y su tiempo en la cima resultó breve, pero durante un lustro fue una de las bandas más interesantes de la música. Pocos grupos han juntado tanto en talento en tan poco espacio. Con unos músicos capaces de tocar varios instrumentos y con talento para cantar en diferentes tonos, The Band tenía material para hacer cualquier cosa. Pero todo ese talento tenía otra cosa en común, una desmedida afición por la botella y la aguja. Un lastre que fue dejando solo a Robbie Robertson como líder de un grupo que no debiera haberlo tenido. Poco a poco, The Band se fue hundiendo hasta que todo se precipitó en un concierto final. Aquel Último Vals fue la despedida más hermosa de la música. Una noche única, rodada por Martin Scorsese, que captó el fin de una época, de un sueño.

Esta semana dedicamos el programa a recorrer la música de The Band. Lucía Taboada nos llevará de vuelta a sus orígenes e inicios. Con Mikel Muñoz, autor del primer libro en castellano sobre los canadienses, nos adentraremos en el grueso de su obra en solitario y Ana Alonso nos recordará sus colaboraciones con Dylan.

La carrera de The Band tiene el peso que tiene gracias a ese final y por eso invitamos al programa a Miguel López, autor de Imposible vivir así. Con Miguel nos adentraremos en aquel último concierto, en su disco final y en los motivos que precipitaron todo. Cerraremos el programa con sus historias en solitario tras aquel baile final y María Guerra, directora de La Script, nos contará la historia de amistad entre Scorsese y Robertson. Una hora de viaje musical abordó del Sofá Sonoro.

