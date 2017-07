Yago de Vega: "Piqué se está temiendo que Neymar se va"

Con el paso de las horas Neymar parece estar cada vez más cerca del PSG y más lejos del Barça. Ayer en 'El Larguero' Yago de Vega contó que las operaciones están muy avanzadas, que el padre del brasileño se ha reunido con dirigentes del club parisino y que el mismo jugador ve con buenos ojos la oferta económica.

Hasta Unai Emery ha hablado con él por teléfono para intentar convencerle contándole que el PSG piensa en crear un proyecto en torno a él.

A esto se le unen las palabras de Piqué en rueda de prensa con las que intentó convencer al brasileño para que no cambiase de club. "Es comprensible que se pueda replantear las cosas, tiene 25 años y tiene un talento único. Tiene opciones encima de la mesa. Estoy convencido que no es por un tema de dinero. Puede ser por un proyecto, que ahí tampoco creo que sea sitio más ambicioso en el que esté. Igual puede ser por el rol en el equipo, que aquí ha coincidido con el mejor de la historia. Podría entenderlo por ese lado. Aunque se vaya y deje mucho dinero, no vas a encontrar a ninguno. Si es por eso, lo que yo le digo es que no se vaya a París, donde se va a una Liga menor y se lo va jugar todo a la carta de la Champions. Neymar es un niño, un niño de 25 años con sus dudas", dijo el catalán en la sala de prensa.

Estas palabras sonaron a Yago de Vega a un intento desesperado de mantener a Neymar en el club azulgrana. "Lo de Piqué empieza a dejar muy claro que esto de Neymar va muy en serio".

"Piqué, peso pesado en la plantilla, se están temiendo y mucho que se va", concluyó.

