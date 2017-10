Gameiro ha demostrado ser poco profesional

Yago de Vega, a la hora de analizar la actualidad del Atlético de Madrid, ha querido poner el foco en el delantero francés Kevin Gameiro. "Desde mi punto de vista Gameiro ha sido muy poco profesional con el Atlético de Madrid"

Todo esto viene porque el ex del Sevilla no anduvo muy listo a final de la temporada pasada. "Recordemos que Gameiro, en vez de operarse de la pubalgia que arrastraba cuando terminó la temporada, prefirió irse de vacaciones y cuando regresó dijo 'eh, que me tengo que operar', cosa que creo que no es profesional"

Por último, Yago de Vega advirtió de que esta historia a buen seguro no le habrá hecho ninguna gracia al entrenador rojiblanco. "No me equivoco si digo que a Simeone le ha sentado fatal esto. Gameiro se ha echado paladas sobre su propia tumba".

Garitano discrepa con Giménez

El entrenador del CD Leganés consideró que el choque fue mucho más igualado y con ocasiones para ambos conjuntos.

Escudero alaba a Berizzo

El lateral del Sevilla defendió al cuerpo técnico actual más allá de las rotaciones que viene usando habitualmente el argentino.

Recio defiende a Míchel

El centrocampista del Málaga tiene muy claro que el problema del equipo no está en el banquillo.

La felicidad de De Biasi

El entrenador italiano Gianni De Biasi debutó con victoria al frente del Deportivo Alavés y festejó dicho estreno en El Larguero.



Comentarios