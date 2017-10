José Luis Ábalos: "Hay espacio para la rectificación y el diálogo"

El PSOE se mantiene al lado del Gobierno sin ofrecer un cheque en blanco. José Luis Ábalos comparte la lectura del Ejecutivo al segundo requerimiento a Carles Puigdemont para seguir con los trámites para aplicar el artículo 155 de la Constitución. "Hace un reconocimiento del referéndum, al que da validez, consecuencia de unas leyes que aprobó el Parlament y han sido declaradas nulas. Está desacatando esas resoluciones y culmina la carta amenazando con una DUI. No renuncia a la senda de ilegalidad, de estar fuera de la Constitución. Viene a decir que no la ha declarado, pero si es preciso la declara", argumenta el secretario de Organización del PSOE.

Los socialistas confían en que aún hay tiempo para revertir la situación y no llegar a aprobar las medidas derivadas del 155. "Hay espacio aún, en la fase de alegaciones hay tiempo para el Govern y para el Gobierno. Hay espacio para la rectificación y el diálogo, pero no de una forma ingenua, sino positivo y eficaz y en el marco institucional. Puigdemont solo habla de diálogo para pactar cómo Cataluña se va de España", explica. Ábalos considera que "el propio proceso está en una fase de agonía" y reclama "poner seriedad, seguridad y certidumbre" como valores básicos para la convivencia. "Parece que no hay voluntad, unos apelamos al diálogo dentro del marco constitucional y otros para salirse de ese marco. Otros están por el diálogo pero no aclaran si están porque Cataluña se independice o no", asegura en relación a Podemos.

El PSOE ya negocia con el PSOE las medidas que elevará el Consejo de Ministros al Senado. Insisten en que su apoyo está condicionado al grado de esas decisiones para restablecer el orden constitucional. “Limitación es limitarse a la gestión ordinaria de los servicios públicos con una fecha muy limitada y con el objetivo de normalizar la situación democrática en Cataluña, que es un horizonte electoral”. Y además, Ábalos deja claro que intentan llegar a un acuerdo lo menos lesivo pero, recuerdan, “en última instancia es una responsabilidad del Gobierno”.

