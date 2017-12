La música urbana es el nuevo pop: 17 temas en español para entender 2017

Los raperos y traperos llenan salas, las grandes discográficas se pelean por ficharlos —como pasa con los cracks del mundo del fútbol— y en los medios generalistas no hacemos más que hablar de ello. ¡La música urbana es el nuevo pop! Pero, ¿qué es la música urbana? Como pasa con el resto de etiquetas, las fronteras son difusas, pero tiene mucho que ver con el hip hop, el soul e incluso el reguetón.

El rap español vivió una primera época dorada entre finales de la decada de los 90 y principios de los 2000, pero la eclosión del trap y de la música latina, impulsada por una nueva generación de artistas, ha hecho que el tablero cambie. ¿Qué rapero había llenado el Palau Sant Jordi antes de Kase.O con su gira El Círculo? ¿Y qué músico había tapado una fachada entera de la Gran Vía antes que C. Tangana?

Christian Flores, autor de la viral Velaske, Yo Soi Guapa?, cuenta que a sus 29 años se siente en la frontera de lo millennial y que, ante el trap, algunas veces piensa: "¿Esto qué mierda es?". Otras, sin embargo, se rinde a "la gran obra de arte" y, de hecho, reconoce que se enganchó al estribillo de Soy una avioneta, miro como vuelo, de Pimp Flaco y Kinder Malo, y también al trabajo de C. Tangana inspirado en las bases del rapero canadiense Drake. "Que un chaval, con su ordenador y sin salir de la habitación, pueda llegar a llenar salas, me parece muy potente", dice Flores.

Pero, ¿mierda u obra de arte? La ambivalencia, en todo caso, es minoritaria. La mayoría de la sociedad se sitúa claramente en solo uno de los dos extremos y, en contra de lo que pueda parecer, la edad no es un factor del todo decisivo. Gerard Alegre, de El Último Vecino, ha sorprendido con una versión del Mi Chulo de La Zowi, pero Los Planetas, que por edad podrían ser padres de la generación millenial, también han adoptado acordes y versos de Yung Beef para su tema Islamabad.

Han pasado tantas cosas este año que, para contarlas, necesitaríamos escribir un libro (que quizás alguien ya tenga a medias). Pero para abrir boca, ahí van 17 canciones imprescindibles para entender el boom de la música urbana en 2017:

1. Velaske, Yo Soi Guapa? (Christian Flores)



Christian Flores trabaja como editor de vídeo en Playground, pero también es muy fan de la comedia y en casa le gusta hacer música. A partir de esos tres ingredientes surgió la hilarante Velaske, Yo Soi Guapa?, que en poco más de un mes ya ronda los tres millones de visualizaciones en YouTube. El tema recrea, a ritmo de trap y con la Infanta Margarita como protagonista, una conversación (a lo Sálvame Deluxe) entre los personajes del cuadro Las Meninas. Su primera canción ha tenido tanto éxito que ahora se plantea la posibilidad de seguir escribiendo y publicar un disco.



2. Mango (Bejo)



El canario Bejo aporta frescura tropical a la escena y, para asimilarlo, basta con ver el videoclip de Mango, que no dura ni dos minutos. Juega con las palabras, los ritmos y las imágenes para que todo encaje. Puro arte urbano del siglo XXI.

3. Niño mimado (Arkano)

Muchos conocimos a Arkano a finales de 2016, cuando se plantó en plena Puerta del Sol y superó el récord de estar más de 24 horas rapeando. Los frutos de esa hazaña los ha disfrutado durante todo este 2017. Este año ha publicado su primer disco, Bioluminiscencia, y su primer libro, Asalto al vacío ¿cómo he llegado hasta aquí?, y ha pasado por todos los medios de comunicación. ¡Hasta por El Hormiguero! De todas sus canciones nos quedamos con Niño Mimado porque es toda una declaración de intenciones de quién es y, sobre todo, de quién no es. “Mi nombre está en mi barrio, no en el sumario de la Púnica, San Blas, Alicante, un estudiante de la pública”. De Alicante al mundo.

4. Mi Chulo (El Último Vecino)



La música de El Último Vecino, siempre rica en sintetizadores, nos recuerda a los mejores Golpes Bajos y también a una evolución muy molona del pop electrónico. Pero nunca, hasta la publicación de esta versión de La Zowi feat. Lorena B, se nos había ocurrido emparejarle también con la música urbana. Su cover de Mi chulo certiica, como el Islamabad de Los Planetas, que el trap y el indie no están tan lejos.

5. Banzai (Gata Cattana)



Gata Cattana estaba preparando un discazo cuando le sorprendió la muerte. Tenía 26 años y mucho que decir, también sirviéndose de la poesía. Su mensaje era un soplo de aire en un mundo –el musical– tan masculino y, muchas veces, tan machista. Feminista convencida, sufría escuchando a mujeres que también lanzaban mensajes machistas y misóginos en sus letras. Una pena que no pueda disfrutar del éxito de su disco póstumo. Nosotros solo podemos darle las gracias y pedirle perdón por haberle descubierto tan tarde.

6. Diferente (Iván Nieto)



"No llames karma a lo que te ha pasado por mongolo". Así de claro rapea Iván Nieto, un MC madrileño que habita el territorio fronterizo entre el rap tradicional y las canciones que arrasan en YouTube. En Amen, su cuarto disco en solitario, predominan los sonidos oscuros y las atmósferas electrónicas.

7. Libera el estrés (Toteking)



Es probable que al sevillano Toteking no le guste demasiado el título de esta noticia porque en la letra de Libera el estrés asegura que, aunque le han pedido que que se pase al pop, él prefiere ser fiel a sí mismo. Algo que sus seguidores celebran y nosotros también porque su fraseo sigue entre lo mejor del rap en español.

8. Dando brea (Sho-Hai)

Haber formado parte de Violadores del Verso es un honor y un peso al mismo tiempo. La responsabilidad de estar a la altura no da tregua y Sho-Hai reconoce que se autoexige sin parar, por eso ha tardado 6 años en publicar su segundo trabajo en solitario, La última función. Como su compañero de aventuras Kase.O, representa el afán de superación de quien ha llegado a lo más alto en el rap patrio. La búsqueda de nuevos sonidos, aportar algo más. Si Kase.O ya ha mostrado en varias ocasiones su querencia hacia el jazz, Sho-Hai no oculta que le tira el metal. Lo demuestra en esta canción junto a Soziedad Alkoholika.

9. Guerrera (Dellafuente y C. Tangana)



La colaboración entre Dellafuente y C. Tangana llevaba tiempo gestándose y ha llegado, ya a finales de año, en forma de himno a la mujer guerrera (¿casualidad?) sobre un fondo house producido por Alizzz, Pional y Antonio Narváez. ¿Superará el gran éxito de Mala Mujer?

10. Jacaranda (Bad Gyal)

Afortunadamente, también hay trap feminista y Bad Gyal es una de sus máximas representantes, aunque ella ha repetido hasta la extenuación que lo que hace es dancehall. Sus letras hablan del empoderamiento y la libertad de la mujer para ser dueña de su cuerpo. Varias multinacionales han querido ficharla pero también quiere mantener su parcela de libertad en su trabajo. No las necesita, en YouTube, sus canciones tienen millones de visitas. Esta canción está compuesta para hacer twerking sin parar.

11. Tirano (Kali Uchis ft. Fuego)



El éxito global de Kali Uchis lleva tiempo cocinándose a fuego lento. Algunos medios incluyeron su nombre en la terna de aspirantes a sucesora de Amy Winehouse, pero se desevuelve bien en tantos géneros que, en realidad, tendría más sentido empezar a fijarse solo en su voz y su talento. Ya ha colaborado con Diplo o Gorillaz y Alizzz, el productor de C. Tangana, sueña con ser el siguiente en esa lista.

12. Desencuentro (Residente con Soko)

El cantante de Calle 13, René Pérez alias Residente, ha publicado un disco inspirado en los países que recoge su ADN y por los que ha estado viajando. Su web es casi tan valiosa como esa música que, como es habitual, está llena de frases que se clavan. Elegimos una canción lenta como ejemplo de otro tipo de rap: el reposado. Se cuela un poco de ADN francés.

13. Hoy sí (El Chojin)

Se podría decir que El Chojin ha creado una categoría dentro de la música urbana: la del rap buenrollero. Sus letras están llenas de frases que levantan el espíritu de cualquiera y, de un tiempo a esta parte, también reincide en su parte educativa, se nota que está muy vinculado con los adolescentes y que les tiene muy presentes a la hora de componer. Hoy sí es la canción que te tienes que poner cuando vas a tener una reunión con el jefe.

14. Nightcrawler (El Momo)



El Momo es la penúltima joya salida de la escuela rapera de Zaragoza y, aunque en directo va sobrado de carisma y energía, lleva meses curtiéndose junto a Kase.O –como telenero y segunda voz– en la gira El Círculo. Nightcrawler se inspira en la película del mismo nombre para tirar con bala contra los medios de comunicación. La letra no tiene desperdicio: Cristinao Ronaldo, Gran Hermano, la guerra de Siria...

15. Trappin en el Vaticano (Los Santos ft. Darkside777)



La religión es, junto al dinero y el sexo, uno de los temas preferidos de Los Santos, la banda anteriormente conocida como Pxxr Gvng. Pero su visión del tema no coincide al 100 % con la Conferencia Episcopal porque, entre otras cosas, no tienen muy claro si Dios es el Demonio. Y en una de sus frases Yung Beef asegura: "Yo soy la nueva religión, me están rezando".

16. Nos vamos a comer el mundo (Juancho Marqués y La M.O.D.A.)



Muchos de los consagrados le señalan como la joven promesa. Lo cierto es que ya es más que eso. Juancho Marqués lleva tiempo soltando versos junto a Suite Soprano y El Hombre Viento y sus primeros pasos en solitario no han podido ir mejor. La gran gira que le ha llevado por todo el país este año lo certifica. Esta canción con La M.O.D. A. demuestra que tampoco tiene miedo a abrirse a nuevos sonidos. Para rematar el año ha publicado un libro, Espacios. Se lo quitan de las manos, oiga.

17. Pequeño Torbellino (Rayden)

Rayden es igual de conocido por sus canciones que por sus declaraciones. Es el artista que siempre deja un buen titular en una entrevista, que habla claro de lo que le preguntes, aunque eso suponga tirar a dar. Ha colaborado con infinidad de músicos de estilos muy diversos, de Leiva a El Momo, pasando por Rozalén, Marwan o Diego Ojeda. En el disco que ha publicado este 2017 ha elegido de acompañantes a tres mujeres: Leonor Watling, Carmen Boza y Mabü, con quien interpreta esta delicia llamada Pequeño Torbellino que dedica a su hijo. Un regalo eterno.