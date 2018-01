"El 16% de las conversaciones en redes sociales contiene un insulto"

Hay quien cree, quien entiende que el fútbol es el mejor momento para insultar, para atacar y para agredir a los demás. Y ya no sólo en los estadios de fútbol, ahora también se insulta en las redes sociales. Un claro ejemplo es lo que sucedió ayer en el partido de ida de Copa del Rey entre el Espanyol y el Barça en el que el central del F.C. Barcelona, su pareja Shakira y sus hijos recibieron los insultos por parte de una parte de la grada de Cornellá-El Prat y en las redes. Una simple búsqueda en Twitter de los términos "Piqué " o "Shakira" ofrece mensajes como "Piqué cabrón. Shakira tiene rabo, tu hijo es de Wakaso y tú eres maricón".

En la Cadena SER hace un año que se empezó a trabajar en la lucha contra el racismo y la discriminación en el fútbol, y entre las muchas iniciativas que se han realizado durante este primer año, se está elaborando un informe que analiza las conductas machistas, racistas, homófobas y violentas de la “afición” en redes sociales. Se trata de la campaña "Sin respeto no hay juego" y el estudio será presentado el próximo 13 de febrero y contará, entre otros muchos, con los preocupantes datos del partido de ayer, elaborados a través de una empresa de monitorización de redes sociales, Sentisis. Uno de sus socios fundadores, Borja González de Mendoza, se ha asomado a La Ventana para contar datos como que Shakira recibe más insultos que Luis Suárez durante el partido, y que fue nombrada como "puta" en más de 3.000 ocasiones.

Además, González de Mendoza declara que "el 33% de los cibernautas emite algún insulto a través de las Redes Sociales". La violencia no ha parado de aumentar en los últimos años, y las Redes Sociales no están ayudando a eliminarla, todo lo contrario, aumenta a través de estas ya que las "utilizamos mal" y "sacan lo peor de nosotros desde el punto de vista emocional". Respecto al conflictivo partido, González de Mendoza afirma que "durante el partido había más comentarios sobre Shakira o insultos hacia ella que de cualquier aspecto técnico". Al mismo tiempo, compara la agresión verbal en el fútbol con la que se da en la política y pone como ejemplo la corrupción, que "lleva siendo trending topic durante 2 años y quien comenta no está informado, simplemente insulta", sostiene.

Resulta interesante la comparativa con el resto de deportes, ya que en rugby -que requiere de mucho más contacto físico- no existe tanta agresión verbal. O en baloncesto, que en palabras de Borja: "no hay violencia, son ocho aficiones dentro de un terreno de juego y no hay violencia en las Redes Sociales o en el campo". Lo mismo ocurre en partidos de la Selección española, pero este fenómeno González de Mendoza lo asocia a que "hay menos interacción" ya que "estamos todos en el mismo equipo".

Es importante conservar la libertad de expresión, es uno de los pilares de cualquier democracia, aunque también se debe mirar por la seguridad de todos los ciudadanos, de forma que en las Redes Sociales se "modela el contenido dentro de unos límites, no se permiten insultos o amenazas", declara Borja González de Mendoza al poner el ejemplo de la actividad que se realiza en los medios de comunicación "si se reciben amenazas o insultos graves, se bloquea el comentario para que no tenga más movimiento".

Otra de las conclusiones ha señalado González de Mendoza "el 16% de las conversaciones, en futbol, conlleva un insulto.