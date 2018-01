Aviso a corruptos

Aviso a navegantes de la Fiscalía Anticorrupcion. Si un corrupto se quiere arrepentir y confesar, tiene que pensarlo con tiempo y no 9 años después de estallar el escándalo y las instrucción, con el juicio en marcha y sobre todo con los presuntos delitos acreditados ya por la investigación y por la propia confesión de los empresarios corruptores.

Hoy, a las diez, en dos horas, se reanuda el juicio de la Gürtel en Valencia sobre la presunta financiación irregular del PP. Varios encausados, Pablo Crespo y Alvaro Pérez intentaron ayer un pacto con la Fiscalía a cambio de tirar de la manta. Y la Fiscalía rechazó el pacto, espera a ver qué declaran hoy en el juicio y si confiesan y la manta descubre algo realmente relevante, si revela por ejemplo la X del todo el entramado, quien daba las órdenes, o donde está el dinero... entonces se puede plantear una rebaja en la petición de pena.

Y margen de la Gürtel, pero relacionado con el acorralamiento del PP por la sucesión de escándalos, especialmente ahora que resuenan en los tribunales las confesiones de empresarios. Ojo a las palabras del concejal del Ayuntamiento de Murcia, Roque Ortiz, que no habla, que sepamos, de corrupción, pero que sí describe con desparpajo el clientelismo: "Hay mucha gente que está donde está gracias al Partido Popular. Que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se le olvide a la gente a la que le hemos conseguido un trabajo". Ya saben ustedes, a quienes les deben sus puestos de trabajo.