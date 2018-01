Fernando Sanz y Martín Presa defienden "la oportunidad" de la llegada de jugadores saudíes

Este domingo saltaba la noticia al hacerse oficial al mismo tiempo el desembarco de nueve jugadores árabes en La Liga. Valladolid, Levante, Villarreal, Leganés, Numancia, Sporting y Rayo son los clubes que han incorporado a estos jugadores.

El anuncio ha despertado mucha polémica y ha recibido numerosas críticas de diferentes sectores, por ejemplo las expresadas por David Aganzo, presidente de la AFE, en El Larguero.

También hemos hablado en El Larguero con Fernando Sanz, actualmente Director de la Liga de Fútbol Profesional en Oriente Medio y el norte de África.

Para Fernando Sanz esto es una oportunidad para los clubes ya que “se está abriendo un mercado, una posibilidad de entrar en un mercado bastante bueno y suculento. "Yo no he hecho el seguimiento de los jugadores, pero sí te digo que por ejemplo el que ha fichado el Levante, allí es toda una figura, es el Cristiano o el Messi de Arabia Saudí”, ha afirmado el ex presidente del Málaga.

Presentación de los jugadores árabes, este domingo / LFP

Además, Sanz ha explicado como se ha llevado a cabo la operación: “Ha habido un ‘scouting’, se les ha transmitido a los demás clubes la posibilidad de hacer ‘scouting’ y se ha seleccionado uno y estos clubes han decidido llevarla a cabo. Es una cesión con opción de compra”.

También hemos hablado con Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, uno de los equipos inmersos en la operación: “Va a haber bastantes oportunidades por tener al jugador, va a haber una expectación por ver al equipo que se puede trasladar en patrocinios, en partidos amistosos… En el fondo es también intentar tener más fondos para el club”.

“El Rayo se apuntó a esto y la secretaría técnica ha estado siguiendo a estos jugadores durante los 3 últimos meses”, ha añadido Martín Presa.

“No hay contraprestación económica”

En lo que han coincidido tanto Fernando Sanz como Martín Presa es en que no hay contraprestación económica para los clubes por la adquisición de los jugadores. Martín Presa ha asegurado que “por tener al jugador saudí no se percibe cantidad. Es un poco abrirse a nuevos mercados, nuevas partes del mundo. Este es un jugador saudí que da conocimiento de La Liga y el Rayo en todo el mundo árabe”.

Mientras que Sanz, ha dicho: “Es una cesión con opción de compra, pero no hay contraprestación económica”.

Sin embargo, Antón Meana ha informado en El Larguero de que hay equipos de Primera División que recibirán entre 2 y 3 millones de euros y que han firmado una cláusula de confidencialidad que no les permite hablar de los detalles la operación.