"El lujo es salir de la panadería y coger la punta de una baguette"

Se calcula que el Homo Erectus logró dominar el fuego unos 400.000 años antes de Cristo... Tras ese hito, hicieron falta otros 401.962 años para la llegada de la segunda gran revolución en la cocina: Ferrán Adriá.

A nuestro de invitado de hoy le han puesto muchos nombres grandilocuentes, pero en la distancia corta tiende a ser muchísimo más cercano. “Hay que vivir el día a día. El lujo es lo que te apetezca en cada momento, puede ser una tortilla de patatas o arrancar la punta de una baguette al salir de la panadería"

Pese a sus placeres mundanos, Adriá piensa a lo grande. Desde la Bulli Foundation propone múltiples actividades, que van desde la apertura de bibliotecas y museos a acciones con escuelas para mejorar los métodos de aprendizaje.

Todo, basado en un principio: Conectar el conocimiento para entender. “Tendemos a dogmatizar y decir que las cosas son una cosa, cuando generalmente son muchas cosas”. Una filosofía que es puramente humana, ya que según Adriá "Google es la biblioteca más fabulosa y grande que ha existido, pero hay cosas que la inteligencia artificial aún no puede hacer, como decir qué puede ser un tomate".

Este ansia de conectar conocimientos ha llevado a Adriá a Harvard y a despachos de premios nóbel, de los que no para de conocer cosas nuevas "Para mí, lo que distingue a la gente son las ganas de aprender. Hay gente que no quiere aprender nada. Yo mismo no quiero aprender de moda, por ejemplo, pero de otras cosas, como mi profesión no me canso."

Y de su profesión también hemos hablado, repasando las últimas tendencias gastronómicas. "No soy partidario de prohibir nada. No es ningún secreto que comer bien es comer de todo en buena cantidad".

Para Ferrán Adriá la dieta variada es el secreto del éxito. "No podemos prescindir de la carne. El ser humano, desde siempre, ha comido carne", aunque nos advierte de que, el mismo producto, puede ser valorado de diferentes maneras depende del lugar. "En Japón hasta hace muy poco no se prestaba atención al Ibérico, para su paladar es difícil valorar el regusto rancio de un buen jamón".

Tal vez por eso sea adecuado valorar aún más la obra de Ferrán Adriá, el cocinero que ha sido capaz de convencer a todos los paladares.