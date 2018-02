No se confíen: Puigdemont hay muchos

Pues bien, avancemos en la absurda guerra que asola Cataluña, aceptemos como buenos los mensajes del ínclito turista en Bruselas y demos por acabado a Carles Puigdemont. Finito. Adiós muy buenos días, ha sido un horror conocerle, entienda que no nos levantemos para la despedida y esperamos que comprenda que su futuro profesional, político, periodístico o clochard callejero, nos importe un ardite. Sumemos a tan lamentable pérdida, para que el ceviche nos salga sabroso, el lío monumental en que ha metido a todo el mundo la decisión de Roger Torrent, tanto que nadie sabe por dónde salir y ni tan siquiera si el plazo para la investidura ha empezado ya o vaya usted a saber cuándo lo hará. Y mientras, no se olviden, el Constitucional intentará, en menos de diez días, salvar los muebles del despropósito jurídico de la Brigada Acorazada de Abogados del Estado a las órdenes de la vicepresidenta. Hagan cábalas, tiren los dados, lean los posos del café, refúgiense en el tarot, pero nunca olviden un dato obvio y evidente: son los secesionistas quienes tienen la mayoría en el Parlament. Así de simple es la cosa. Y si se sacrifica a Puigdemont, otro –u otra- vendrá para recoger el testigo. No se preocupen del nombre, que nadie conocía al exalcalde de Girona hace dos años. En un pis pas se convierten en titanes.

